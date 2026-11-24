मनोरंजन

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के फैंस को रीटा रिपोर्टर याद है ना? वही, जो गोकुलधाम सोसाइटी की हलचल को अपने मस्त अंदाज़ में कवर करती थीं! इस रोल को एक वक्त रमशा फारूकी ने निभाया था, लेकिन 2025 में उन्होंने शो को अलविदा कह दिया था. रमशा से पहले प्रिया आहूजा भी ये रोल कर चुकी थीं. फैंस रमशा को शो में काफी मिस कर रहे थे, लेकिन अब उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है.

रमशा अब रियलिटी शो 'रोडीज रीबर्थ' के ऑडिशन में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आई हैं! भले ही वो इस शो में बहुत लंबी पारी नहीं खेल पाईं, लेकिन उन्होंने सभी मेंटर्स का दिल ज़रूर जीत लिया. रमशा ने अपनी शानदार फिटनेस का जलवा दिखाया और रीटा रिपोर्टर वाले स्टाइल में रिपोर्टिंग भी की, जिसे जजों ने खूब पसंद किया. जजों को इंप्रेस करने के लिए तो उन्होंने पुशअप्स भी कर डाले!

रमशा का ये ऑडिशन क्लिप सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और फैंस कह रहे हैं कि रमशा तो फुलऑन एंटरटेनिंग हैं! अपनी 'रोडीज' जर्नी को लेकर रमशा ने एक इमोशनल पोस्ट भी लिखा. उन्होंने बताया कि 'रोडीज' सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि उनके लिए एक सपना था, जो हमेशा उनकी बकेट लिस्ट में टॉप पर रहा है. बचपन से वो ये शो देखती आ रही हैं और हमेशा सोचती थीं कि काश वो भी इसका हिस्सा होतीं.

पहले रमशा ने कभी ऑडिशन देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो शायद अभी तैयार नहीं हैं, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो उतनी खूबसूरत, फिट या एंटरटेनिंग नहीं हैं. लेकिन इस साल उन्होंने खुद से कहा कि अब जज ही तय करेंगे कि वो तैयार हैं या नहीं. उन्होंने अपना बेस्ट दिया और पहले ही अटेम्प्ट में ऑडिशन के शुरुआती दो राउंड क्लियर कर लिए, यहां तक कि पर्सनल इंटरव्यू तक भी पहुंच गईं.

रमशा का कहना है कि उनकी पर्सनैलिटी के कई शेड्स हैं और उनके मन में कई सवाल थे. कई 'अगर-मगर' के बाद उन्होंने सोचा, "मन का हो तो अच्छा, मन का न हो तो और भी अच्छा." शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और बेहतर सोच रखा है. रमशा ने जनता से वादा किया है कि वो अगली बार और भी मज़बूती के साथ वापसी करेंगी. उनका सपना 'रोडीज' और 'खतरों के खिलाड़ी' जैसे शोज में पार्टिसिपेट करने का है. क्या आप उन्हें अगले सीजन में देखना चाहेंगे?