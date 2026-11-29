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यामी गौतम ने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। सेट पर सवाल पूछने की वजह से उन्हें टीवी शो से बाहर कर दिया गया, तो अपनी पहली हिट फिल्म 'विक्की डोनर' के बाद भी उन्हें इस बात का डर सताता रहा कि कहीं वह काम न खो दें। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने एक्टिंग छोड़कर हिमाचल लौटने और खेती करने का मन बना लिया था। अब 'आर्टिकल 370' के लिए नेशनल अवॉर्ड मिलने के बाद उनका नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। यामी ने 28 नवंबर 2026 को अपना 38वां जन्मदिन मनाया।

यामी गौतम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 28 नवंबर 1988 को पैदा हुईं। उनके पिता मुकेश गौतम पंजाबी फिल्मों के डायरेक्टर हैं। फिल्मी माहौल में रहने के बावजूद यामी का सपना फिल्मों में आना नहीं था; वह पढ़ाई में अच्छी थीं और आईएएस अफसर बनना चाहती थीं। उन्होंने चंडीगढ़ में पढ़ाई की और पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ ऑनर्स शुरू किया। इसी दौरान उनके एक अंकल ने उनकी कुछ तस्वीरें एक टीवी प्रोडक्शन हाउस को भेजीं, जिसके बाद उन्हें 'चांद के पार चलो' शो का ऑडिशन मिला। यामी ने कुछ लाइनें रिकॉर्ड करके भेजीं और उनका चयन हो गया। उस वक्त वह पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग में आने को लेकर उलझन में थीं और उनके कॉलेज डायरेक्टर भी उनके इस फैसले से हैरान थे। अंत में उन्होंने मुंबई आने का फैसला किया।

जब सवाल पूछना पड़ा भारी

टीवी के शुरुआती दिनों का एक किस्सा काफी हैरान करने वाला है। यामी ने एक इंटरव्यू में बताया कि शूटिंग के पहले ही दिन उन्होंने एक सीन को लेकर सवाल पूछा था। उन्हें लगा कि एक कलाकार के तौर पर सीन को समझना और सवाल करना नॉर्मल बात है, लेकिन सेट पर कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया। अगले दिन स्क्रिप्ट पढ़ते समय एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे कह दिया कि वह घर जा सकती हैं। उन्हें शो से हटा दिया गया था। यामी के मुताबिक, उस समय उन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन इस घटना ने उन्हें काम के प्रति और गंभीर बनाया। उनके लिए यह फिल्म इंडस्ट्री की पहली बड़ी सीख थी।

हिट फिल्म और अंदरूनी असुरक्षा

टीवी के बाद उन्होंने अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों में काम किया और 2012 में 'विक्की डोनर' से बॉलीवुड में कदम रखा। आयुष्मान खुराना के साथ उनकी केमिस्ट्री हिट रही और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई, जिससे उन्हें रातोंरात पहचान मिली। लेकिन इस सफलता के बावजूद यामी असुरक्षित महसूस करती थीं। उन्हें डर था कि आगे काम नहीं मिलेगा, इसलिए वह इस सफलता का खुलकर जश्न भी नहीं मना पाईं। इसके बाद उन्होंने 'टोटल सियापा', 'एक्शन जैक्सन' और 'सनम रे' जैसी फिल्में कीं। 'बदलापुर' और 'काबिल' में उनके काम की तारीफ हुई, लेकिन उन्हें वह लगातार सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। 2023 में उन्होंने स्वीकार किया कि एक दौर में वह सिर्फ काम पाने के लिए ऐसी स्क्रिप्ट तलाशती थीं जिससे उन्हें रोल मिल सके, लेकिन बाद में उन्होंने अच्छी स्क्रिप्ट चुनना शुरू किया।

खेती का ख्याल और नई दिशा

2019 से पहले यामी अपने भविष्य को लेकर काफी निराश थीं। 2026 में फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' और 'बाला' से पहले वह एक्टिंग छोड़ने का मन बना चुकी थीं। उन्होंने हिमाचल लौटकर खेती-किसानी शुरू करने के बारे में सोचा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फिल्मों में उनका सफर आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर 2019 में 'उरी' और 'बाला' आईं। 'उरी' में उन्होंने इंटेलिजेंस ऑफिसर का गंभीर रोल किया और 'बाला' में परी मिश्रा के रूप में कॉमिक अंदाज दिखाया। इन दोनों फिल्मों ने उनकी किस्मत बदल दी और उन्हें भरोसा हुआ कि वह सिर्फ ग्लैमरस या रोमांटिक किरदारों तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अब वह गायब होने के डर से फिल्में साइन नहीं करतीं, बल्कि भरोसेमंद कहानियों के साथ काम करना चाहती हैं।

नेशनल अवॉर्ड और बड़ी उपलब्धि

'उरी' के बाद उन्होंने 'ए थर्सडे', 'दसवीं', 'चोर निकल के भागा', 'लॉस्ट' और 'ओएमजी 2' जैसी फिल्मों में अलग-अलग किरदार निभाए। 2024 की फिल्म 'आर्टिकल 370' उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक बनी, जिसमें उन्होंने खुफिया अधिकारी जूनी हक्सर का किरदार निभाया। इस फिल्म से उनका जुड़ाव गहरा था क्योंकि यह उनके पति आदित्य धर के प्रोडक्शन हाउस B62 स्टूडियोज की शुरुआती फिल्मों में से एक थी। यामी का मानना था कि दर्शकों को अच्छी कहानियां पसंद आती हैं और इस फिल्म में स्टार वैल्यू के बजाय किरदार को प्राथमिकता दी गई।

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में 'आर्टिकल 370' के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला। 2026 में मिले इस सम्मान ने उनके 14 साल के फिल्मी सफर को एक बड़ी पहचान दी। यामी ने कहा कि यह अवॉर्ड उम्मीद, धैर्य, संघर्ष और सिनेमा के प्रति प्यार का नतीजा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सम्मान इसलिए भी खास है क्योंकि फिल्म उनके परिवार के प्रोडक्शन हाउस से जुड़ी थी। अब वह सिर्फ एक सफल अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक दमदार कलाकार के रूप में जानी जाती हैं।