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गुरुवार रात सतना के विट्स कॉलेज में गायिका सुनंदा शर्मा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन ये आयोजन कम और हंगामा ज्यादा लग रहा था. कार्यक्रम स्थल पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि कॉलेज प्रबंधन को मजबूरन एंट्री गेट बंद करने पड़े. बाहर जमा भीड़ का दबाव बढ़ने पर गेट नंबर-2 पर धक्का-मुक्की शुरू हो गई.

मैदान भरने के बाद भी बाहर लोगों का आना जारी रहा. बाहर गेट के पास भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था. अब आप सोचिए, जब इतने बड़े पैमाने पर कोई आयोजन हो रहा हो, तो क्या सिर्फ गेट बंद कर देने से भीड़ रुक जाती है? साफ़ है, इंतजामों में कहीं न कहीं बड़ी चूक थी.

इस दौरान के कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें साफ दिख रहा था कि लोग कैसे गेट पर चढ़कर उसे जोर-जोर से हिला रहे थे. ये नजारा किसी बॉलीवुड एक्शन फिल्म के स्टंट सीन से कम नहीं था! और फिर वही हुआ, जिसका डर था – जैसे ही गेट खुला, भीड़ एक साथ अंदर जाने की कोशिश में बेकाबू हो गई. लोगों के बीच जबरदस्त धक्का-मुक्की हुई और स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई.

सिर्फ कार्यक्रम स्थल के बाहर ही नहीं, बल्कि कॉलेज परिसर के अंदर भी भीड़ के कारण हालात बहुत अच्छे नहीं थे. लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. इस अफरा-तफरी और हंगामे के बीच कई लोगों ने अपने सामान गुम होने की शिकायत भी दर्ज कराई. सोचिए, मस्ती करने आए थे और गंवाकर लौटे!

कार्यक्रम शुरू होने से पहले शाम करीब 5 बजे से ही सिविल लाइन से पतेरी चौराहे तक वाहनों और लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी. सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. इससे आम लोगों को आने-जाने में परेशानी हुई. उन लोगों का क्या जिन्होंने इस इवेंट के लिए ट्रैफिक जाम झेला या फिर जिन्हें कोई जरूरी काम था?

कार्यक्रम स्थल के बाहर भी भीड़ बहुत देर तक जमा रही, जिससे लोगों को और परेशानी हुई. इस अव्यवस्था की इंतहा तब हो गई जब मोबाइल नेटवर्क भी बुरी तरह प्रभावित हुआ. लोगों को फोन पर अपने करीबियों से संपर्क करने में भी बहुत मुश्किल आ रही थी, मानो वे किसी डिजिटल अंधकार में फंस गए हों.

इस पूरे हंगामे और अव्यवस्था के बाद, जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, तब जाकर पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मोर्चा संभाला. उन्होंने लोगों को सुरक्षित तरीके से परिसर से बाहर निकालने के लिए पूरी सतर्कता बरती. कॉलेज प्रबंधन भी लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों से धैर्य बनाए रखने और एक व्यवस्थित तरीके से बाहर निकलने की अपील करता रहा. तब कहीं जाकर, धीरे-धीरे भीड़ परिसर से बाहर निकल पाई.

यह पूरा घटनाक्रम आयोजकों की ओर से बड़े आयोजनों को संभालने में बड़ी लापरवाही को उजागर करता है. हजारों लोगों के पहुंचने के बावजूद, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे. प्रवेश और निकासी की व्यवस्था से लेकर यातायात प्रबंधन तक, हर जगह परेशानी ही परेशानी दिखी. इस तरह के कार्यक्रमों में भीड़ का पहले से आकलन, प्रवेश और निकासी के लिए अलग रास्ते, पार्किंग की सही व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती और आपात स्थिति से निपटने की ठोस योजना बेहद जरूरी होती है. लेकिन यहां तो इनमें से कुछ भी ढंग से नजर नहीं आया.

ऐसे में सवाल यह उठता है कि आयोजकों ने इतने बड़े इवेंट की जिम्मेदारी किसके भरोसे छोड़ दी थी – सिर्फ किस्मत के या फिर पब्लिक की दुआओं के?