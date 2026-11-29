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हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी और उनके पति वीर साहू के बीच तलाक की खबरें चर्चा में हैं। इसी बीच सपना ने अपने हाथ पर बना वीर के नाम का टैटू हटवा लिया है। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक टैटू स्टूडियो से सपना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह लेजर ट्रीटमेंट के जरिए इस टैटू को मिटवाती दिख रही हैं। मजे की बात यह है कि सपना खुद अपने मोबाइल फोन से इस पूरी प्रोसेस का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थीं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब दो दिन पुराना है।

सपना ने यह टैटू साल 2021 में बनवाया था और तब इसे उनके रिश्ते की एक खास पहचान माना गया था। हालांकि, बाद में सपना ने एक पॉडकास्ट में बताया कि शूटिंग के दौरान हाथ पर बने इस टैटू को छिपाना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता था। अलग-अलग प्रोग्राम्स और शूटिंग के वक्त इसे कवर करने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती थी।

दूसरी तरफ, वीर साहू भी शांत नहीं बैठे हैं। उन्होंने अपनी नई एल्बम 'प्रिंस एंड प्रॉस्टिट्यूट' का पोस्टर जारी किया है। पोस्टर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'लायन इज कम बैक'। इस पोस्टर के साथ उन्होंने एक गाना भी शेयर किया है, जिसके बोल हैं- 'दिल तो सब पर है, लेकिन दिलदार कोई-कोई... बेमतलब है प्यार करे कोई-कोई... जिस्मां के हांडे व्यापारी भतेरे, गानिया करार पावें कोई-कोई।'

सच कहें तो यह पूरी सिचुएशन किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लग रही।