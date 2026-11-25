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हरियाणवी डांसर सपना चौधरी अपनी पर्सनल लाइफ और तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर तीन तस्वीरें शेयर की हैं और उनके साथ एक ऐसा कैप्शन लिखा है जिसे लोग धोखे और अपनों से मिली चोट से जोड़कर देख रहे हैं। सपना ने लिखा, "सांप पकड़ने वाला कितना भी माहिर क्यों न हो, पर आस्तीन के सांप नहीं पकड़ सकता..."।

सपना ने अपनी इस पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया और न ही कोई लंबा बयान दिया है, लेकिन उनके इस अंदाज ने फैंस को कयास लगाने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि, उन्होंने अब तक यह साफ नहीं किया है कि उनका इशारा किसकी तरफ है।

तस्वीरों में सपना का अंदाज पूरी तरह फिल्मी है। उन्होंने ब्लैक कलर का ऑफ-शोल्डर लॉन्ग गाउन पहना है, जिसके साथ मोतियों की लंबी माला, ब्लैक बो और कंधों पर गोल्डन-ब्राउन फर स्टोल कैरी किया है। उनके लुक को विंटेज टच देने के लिए उन्होंने लंबे ब्लैक ग्लव्स, सिर पर ब्लैक हेडबैंड और खुले कर्ली बाल रखे हैं।

इन तस्वीरों में सपना एक विंटेज कार के पास पोज देती नजर आ रही हैं। वहीं उनकी तीसरी तस्वीर में 'X Jerry' का 'DON' पोस्टर भी दिख रहा है, जिसने पूरे फोटोशूट को एक फिल्मी मोड़ दे दिया है। उनके कॉन्फिडेंस और रेट्रो लुक की फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोग इस कैप्शन को उनका एक 'करारा जवाब' बता रहे हैं।

सपना ने तलाक की खबरों या इस रहस्यमयी कैप्शन की वजह पर कोई सीधा खुलासा नहीं किया है।