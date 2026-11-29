मनोरंजन

एक्ट्रेस सोनी राजदान ने अपनी बेटी शाहीन के जन्मदिन पर सोशल मीडिया के जरिए अपना प्यार जताया है। सोनी ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि वह शाहीन से तब भी प्यार करती हैं जब वह दूर होती है और जब उससे संपर्क करना नामुमकिन होता है।

पोस्ट में सोनी ने अपनी बेटी की आदतों पर मजेदार तंज भी कसा। उन्होंने लिखा कि जब उन्हें पता होता है कि वह सही हैं, तब भी शाहीन को मनाना नामुमकिन होता है। सोनी ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा, “मैं हमेशा सही होती हूं, लेकिन यह एक अलग कहानी है। तुम्हारे साथ तस्वीर खिंचवाना तो बिलकुल ही नामुमकिन है।”

बता दें कि शाहीन, एक्ट्रेस आलिया भट्ट की बड़ी बहन हैं और कई किताबें लिख चुकी हैं। उन्होंने इसी साल अपने ब्वॉयफ्रेंड ईशान मेहरा से शादी की है। शाहीन पेशे से फिटनेस कोच हैं और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने जिम में वर्कआउट करते हुए कई वीडियो शेयर किए हैं।