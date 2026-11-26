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फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है। महज दो करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 326.1 करोड़ रुपये की कमाई करके सबको हैरान कर दिया। इस जबरदस्त सफलता के बाद फिल्म के मुख्य कलाकार शोभिनव सत्या काफी चर्चा में हैं, जिन्होंने इसमें संत नीब करौरी बाबा का रोल निभाया है।

अब खबर यह है कि बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल ने शोभिनव को वीडियो कॉल किया और उनके अभिनय की जमकर तारीफ की। बता दें कि सनी देओल आने वाली फिल्म 'रामायणम 2' में भगवान हनुमान का किरदार निभाने के लिए तैयार हैं।

शोभिनव का मानना है कि फिल्म की इस कामयाबी के पीछे दर्शकों का प्यार और माउथ पब्लिसिटी है। उनके हिसाब से अच्छी फिल्मों को सिनेमाघरों में टिकने के लिए समय और सपोर्ट चाहिए होता है, जो इस फिल्म को धीरे-धीरे मिला। अब यह फिल्म 27 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी, जिसके लिए शोभिनव काफी एक्साइटेड हैं।

अब सिर्फ 'मर्यादा' वाले रोल करेंगे शोभिनव

इस सक्सेस के बाद शोभिनव सत्या ने अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने साफ कहा कि अब वह केवल ऐसे किरदार निभाना चाहते हैं जो मर्यादा में हों और जिन्हें एक पांच साल का बच्चा भी परिवार के साथ देख सके। उनके लिए यह हनुमान जी का आशीर्वाद है कि लोग अब उन्हें पर्दे पर बाबा के रूप में देख रहे हैं।

शोभिनव ने यह भी बताया कि फिलहाल उन्हें नेगेटिव रोल के ऑफर नहीं मिल रहे हैं और वह सिर्फ पॉजिटिव किरदारों पर ही फोकस कर रहे हैं। अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि वह लखनऊ से एक्टिंग कोर्स कर चुके हैं और उन्हें हमेशा से भरोसा था कि एक दिन उन्हें लीड रोल मिलेगा। उनकी इस अचानक मिली कामयाबी को देखकर उनके करीबी लोग भी काफी हैरान हैं।

क्या आएगा 'हनुमान अंश' का पार्ट 2?

फैंस के लिए एक अच्छी खबर यह है कि 'हनुमान अंश' को दो भागों में बनाने की प्लानिंग पहले से ही थी। शोभिनव के मुताबिक अभी इसकी पटकथा (स्क्रिप्ट) पर काम शुरू होना बाकी है। फिल्म के मेकर्स और डायरेक्टर जल्द ही इस बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे।

वैसे, लगभग दो करोड़ रुपये के बजट में 326.1 करोड़ रुपये की कमाई किसी जादू से कम नहीं है, है ना? अब देखना यह है कि सनी देओल की 'रामायणम 2' भी ऐसा ही कमाल कर पाती है या नहीं!