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सब्सक्राइबर्स का नंबर चाहे जो भी हो, लेकिन समय रैना ने अब एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है। समय दुनिया के पहले ऐसे यूट्यूब क्रिएटर बन गए हैं जिनके चैनल पर 10 लाख यानी 1 मिलियन पेड मेंबर्स हैं। यह उपलब्धि ऐसी है जिसे मिस्टर बीस्ट, आई शो स्पीड और भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर कैरीमिनाटी जैसे बड़े नाम भी हासिल नहीं कर पाए हैं।

यूट्यूब ने खुद गूगल इंडिया के ब्लॉग पर इस खबर को शेयर किया है। प्लेटफॉर्म ने समय की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कंटेंट और शोज के जरिए लोगों के साथ एक बहुत मजबूत कनेक्शन बनाया है। यूट्यूब के मुताबिक, समय ने अपने चैनल को लाखों लोगों के लिए एक ऐसी जगह बना दिया है जहाँ वे अपने पसंदीदा क्रिएटर के साथ जुड़ सकते हैं।

समय अपने टैलेंट बेस्ड कॉमेडी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के लिए जाने जाते हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है। शुरुआत में इस शो के एपिसोड सिर्फ उन चुनिंदा लोगों के लिए पब्लिक किए जाते थे जिनके पास चैनल की मेंबरशिप होती थी। जिस नंबर की शुरुआत कभी एक या दस से हुई थी, वह अब 1 मिलियन तक पहुँच गया है।

दिलचस्प बात यह है कि भारत में अब चैनल मेंबरशिप का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। जून 2026 में ही भारत के 12 लाख से ज्यादा लोगों ने कम से कम एक यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप खरीदी। इसकी वजह से भारतीय क्रिएटर्स की मेंबरशिप से होने वाली कमाई में पिछले साल के मुकाबले 25 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।

हालांकि, यह सफर इतना आसान नहीं था। 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का पहला सीजन काफी विवादित रहा था। एक एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मुखीजा और आशीष चंचलानी बतौर गेस्ट आए थे, जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। विवादित जोक्स की वजह से पूरा शो यूट्यूब से गायब हो गया और समय को एक लंबे ब्रेक पर जाना पड़ा। लेकिन एक साल बाद उन्होंने इसी शो के साथ वापसी की। अब उनके शो 'लेटेंट' का दूसरा सीजन यूट्यूब के साथ-साथ नेटफ्लिक्स पर भी आता है।

इतने बड़े विवादों के बाद भी 10 लाख लोगों का पैसे देकर मेंबर बनना वाकई कमाल की बात है। क्या आपको लगता है कि अब बाकी यूट्यूबर्स भी इस मेंबरशिप वाले रास्ते पर चलेंगे?