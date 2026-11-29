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मुंबई के कलिना एयरपोर्ट पर शुक्रवार शाम एक ऐसा मोमेंट दिखा जिसने सबका दिल जीत लिया। सलमान खान जब पैपराजी के लिए पोज दे रहे थे, तभी उन्होंने अपने पास एक छोटे से फैन को बुलाया। भारी सुरक्षा घेरे के बावजूद उस बच्चे ने भाई से बात की और सलमान उसके गाल पकड़कर उसे प्यार करते नजर आए। वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही बच्चे ने किस करने के लिए होंठ आगे किए, सलमान ने उसके माथे पर किस कर दिया।

सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है और लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि इतने बिजी शेड्यूल और कड़ी सुरक्षा के बाद भी सलमान ने बच्चे के लिए वक्त निकाला। सच में, यह क्यूटनेस ओवरलोड था!

वैसे भाई इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ के प्रमोशन में बिजी हैं। यह फिल्म 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सलमान एक आर्मी ऑफिसर के रोल में दिखेंगे और उनके साथ चित्रांगदा सिंह भी एक अहम किरदार में नजर आएंगी।

बच्चों के लिए सलमान का सॉफ्ट कॉर्नर

यह पहली बार नहीं है जब सलमान ने अपनी सिक्योरिटी की परवाह किए बिना बच्चों को प्यार दिया हो। इससे पहले भी कई बार ऐसे किस्से सामने आए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर एक छोटा बच्चा दौड़कर उनके पास पहुंचा था, तब भी सलमान ने रुककर उसे गले लगाया और हाथ मिलाया था। फरवरी 2024 में दुबई से लौटने के बाद भी वह मुंबई एयरपोर्ट पर कुछ बच्चों से मिले और मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया, उस समय भी उनके आसपास कड़ी सुरक्षा थी।

यही नहीं, फरवरी 2025 में दिल्ली एयरपोर्ट पर भी सलमान ने बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाई थीं। सितंबर 2026 में एक इवेंट के दौरान जब भीड़ में एक बच्चे को धक्का लगा, तो सलमान ने तुरंत आपत्ति जताई और रुककर उस बच्चे से बात की।

आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों?

अब आप सोच रहे होंगे कि सलमान के आसपास हमेशा इतना बड़ा सुरक्षा घेरा क्यों रहता है? दरअसल, मिली धमकियों के बाद उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। उनकी सुरक्षा में मुंबई पुलिस के जवान और सशस्त्र कमांडो शामिल होते हैं। अप्रैल 2024 में उनके घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद इस सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया है।

इतने तनाव और सिक्योरिटी के बीच भी बच्चों के लिए यह प्यार देखकर लगता है कि सलमान वास्तव में बच्चों को बहुत पसंद करते हैं। क्या आपको भी लगता है कि सेलिब्रिटीज को अपने फैंस, खासकर बच्चों के लिए ऐसे छोटे-छोटे पल निकालने चाहिए?