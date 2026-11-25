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बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान के लिए दुनिया भर में दीवानगी है. सलमान आज भी कई लड़कियों के क्रश हैं और 60 की उम्र में भी अपने गुड लुक्स और स्वैग से फैंस की धड़कनें तेज कर देते हैं. ऐसे ही दीवानों में से एक हैं 'बिग बॉस 20' की कंटेस्टेंट अरिश्फा खान, जो सलमान खान की पगलू हैं.

हाल ही में 'वीकेंड का वार' एपिसोड में 23 साल की अरिश्फा ने सलमान खान के सामने अपने दिल की बात कह दी. मस्ती-मजाक करते हुए अरिश्फा ने बताया कि सलमान उनके बचपन के क्रश हैं और एक समय पर वो उनसे शादी तक करना चाहती थीं.

अरिश्फा हंसते हुए सलमान से बोलीं, “सर आप मेरे बचपन के क्रश हो. मैं मुंबई आई थी आपसे शादी करने.” ये कहकर अरिश्फा थोड़ी घबरा गईं और फौरन सलमान से सॉरी कहा. फिर उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, “मैं जानती हूं कि ये बहुत बड़ी बात है, जब मैं बहुत छोटी थी... आप तब से मेरे क्रश हो.”

अरिश्फा के इस क्यूट कंफेशन को सलमान भी खूब एन्जॉय करते नजर आए. उन्होंने अरिश्फा को 'एडोरेबल' कहा. सलमान और अरिश्फा के बीच की यह प्यारी बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है, .

इतना ही नहीं, अरिश्फा ने सलमान से यह भी कहा कि वो उनके साथ काम करना चाहती हैं. अरिश्फा की इस बात पर सलमान ने उनसे वादा किया कि फ्यूचर में वो उनके साथ जरूर काम करेंगे. यह सुनकर तो अरिश्फा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा,

इसी 'वीकेंड का वार' में सलमान ने सिर्फ अरिश्फा को ही नहीं, बल्कि काजी तौकीर को भी एक गाना ऑफर कर दिया. सलमान ने काजी से कहा कि जब वो घर से बाहर आएंगे, तब वो उन्हें फिल्म में गाना देंगे. लगता है, 'बिग बॉस' के घर में सिर्फ ड्रामा नहीं, करियर भी बन रहे हैं!

अरिश्फा खान की बात करें तो वो शो में काफी अच्छा कर रही हैं. शुरुआत से ही फ्रंट फुट पर खेलने वाली अरिश्फा अपने गेम से सलमान को भी इम्प्रेस करती दिख रही हैं. कहीं सलमान सच में अरिश्फा के लिए कोई रोल या गाना प्लान न कर दें? भई, भाईजान का वादा है, तो निभाया तो जाएगा ही!