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सूरज बड़जात्या की फिल्मों में 'प्रेम' का किरदार हमेशा से परिवारों को साथ रखने और रिश्तों को संजोने का प्रतीक रहा है। लेकिन उनकी आने वाली फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ में इस किरदार का अंदाज पूरी तरह बदला हुआ है। फिल्म में आयुष्मान खुराना, सलमान खान के बाद प्रेम की भूमिका निभाने जा रहे हैं, जबकि शरवरी वाघ इसमें पूर्वा का किरदार निभा रही हैं।

सूरज बड़जात्या ने बताया कि इस बार का प्रेम उनकी पिछली फिल्मों के प्रेम से काफी अलग है क्योंकि वह पहली बार सवाल उठा रहा है। अब तक प्रेम सिर्फ चीजों को संजोने और रिश्तों को जोड़ने का काम करता था, लेकिन इस बार वह अपनी टेंडरनेस और सेंसिटिविटी के साथ सवाल उठा रहा है। यह किरदार ऐसा कलाकार है जो अपनी प्रेमिका की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। सूरज के मुताबिक यह रूप उनके लिए भी नया है और आयुष्मान ने इस किरदार को अपना एक अलग रंग दिया है, जो उनके फिल्मी वर्ल्ड और आज के दौर, दोनों में फिट बैठता है।

सलमान की लेगेसी और आयुष्मान का नजरिया

आयुष्मान खुराना का मानना है कि सलमान खान दर्शकों के सबसे बड़े प्रेम रहे हैं, इसलिए इस किरदार को निभाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। साथ ही उन्होंने राजश्री की लेगेसी को भी बहुत बड़ा बताया। आयुष्मान के अनुसार यह कहानी उनके काम करने के तरीके यानी जॉनर के काफी करीब है क्योंकि इसमें एक सोशल मैसेज है और यह परिवार व समाज से कुछ कहने की कोशिश करती है। उनके लिए प्रेम का सबसे जरूरी गुण निस्वार्थ होना है, जो न केवल अपने पार्टनर और परिवार को प्यार दे, बल्कि परिवारों को जोड़ने का काम भी करे। आयुष्मान का कहना है कि राजश्री की फिल्मों की खूबसूरती यही है कि लोग पूरी फैमिली के साथ फिल्म देखने जाते हैं।

आयुष्मान ने खुद सूरज बड़जात्या से संपर्क किया था जब उन्हें पता चला कि सूरज कुछ लिख रहे हैं। उन्होंने अपनी एजेंसी के जरिए उन्हें अप्रोच किया, जिसके बाद करीब एक घंटे का नरेशन हुआ। इस दौरान सूरज ने फिल्म का विषय समझाया और गाने सुनाए, जिनमें से दो गाने नरेशन से पहले ही तैयार थे। आयुष्मान ने सूरज को सिनेमा का एक बड़ा स्टूडेंट बताया जो हर चीज की पूरी तैयारी करते हैं। उनके लिए यह फिल्म स्क्रिप्ट और एक्टर के तौर पर काफी वैल्यू क्रिएट करने वाली है।

पूर्वा का किरदार और शरवरी का अनुभव

शरवरी वाघ ने बताया कि सूरज बड़जात्या अपनी फीमेल लीड्स को बहुत खूबसूरती से लिखते हैं। उनके किरदारों में नजाकत और ग्रेस के साथ-साथ फियरलेसनेस और अपनी बात रखने की ताकत होती है। पूर्वा की भी अपनी एक विचारधारा है और वह अपनी बात पूरी इज्जत के साथ रखती है। शरवरी को इस किरदार की यही बात सबसे अच्छी लगी। उन्होंने यह भी साझा किया कि ट्रेलर के अंत में जब उन्होंने ‘डायरेक्टेड बाय सूरज बड़जात्या’ देखा, तब उन्हें वाकई एहसास हुआ कि उन्होंने उनके साथ काम किया है।

शरवरी जब पहली बार सूरज बड़जात्या से मिलने उनके प्रभादेवी ऑफिस गई थीं, तो वह काफी तैयारी के साथ गई थीं कि क्या बोलना है, लेकिन वहां पहुंचकर वह सब भूल गईं। सूरज ने सहजता से उनकी कुछ फिल्मों पर बात की और फिल्म का कॉन्सेप्ट सुनाया। शरवरी का कहना है कि सिर्फ दो लाइनें सुनते ही उन्होंने फिल्म में काम करने की इच्छा जता दी। उनके अनुसार सूरज की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वह सामने वाले को स्पेशल महसूस कराते हैं, जिससे इंसान यह भूल जाता है कि वह इतने बड़े फिल्ममेकर के सामने बैठा है।

सेट का पारिवारिक माहौल और रिश्तों की समझ

फिल्म के सेट पर माहौल बिल्कुल वैसा ही है जैसा सूरज की फिल्मों में दिखता है—पूरी तरह पारिवारिक। आयुष्मान ने बताया कि सूरज का मानना है कि सेट की एनर्जी ही सिनेमा में ट्रांसलेट होती है, इसलिए वह वहां पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखते हैं। शूटिंग को बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं बनाया जाता क्योंकि सूरज चाहते हैं कि एक्टर्स खुश रहें और आठ घंटे की नींद लें, ताकि वे अपना बेस्ट दे सकें।

शरवरी ने सूरज की एक और खूबी बताई कि वह हर क्रू मेंबर को, चाहे वह हेयर और मेकअप टीम हो या कोई और विभाग, बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। वह खुद उनसे पूछकर काम का हाल जानते हैं। शरवरी की टीम भी इस बात से हैरान थी कि सूरज खुद उनसे पूछ रहे थे कि काम पूरा हुआ या नहीं। जब सेट पर हर किसी को सम्मान मिलता है, तो आपसी रिस्पेक्ट बढ़ती है और एक स्पेशल फीलिंग आती है।

शादी और रिश्तों पर बात करते हुए सूरज बड़जात्या ने कहा कि शादी दो आत्माओं का खूबसूरत रिश्ता है। उनके अनुसार शादी के मूल वचन एक-दूसरे को आजादी और स्पेस देने की बात करते हैं। हालांकि समय के साथ रिश्तों को लेकर कई धारणाएं बन गई हैं, लेकिन उनके लिए अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए एक-दूसरे को समझना ज्यादा जरूरी है। इस फिल्म के दोनों किरदार आज के दौर के हैं, जो अपनी सोच को लेकर अनअपोलोजेटिक हैं लेकिन सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं।

सूरज ने यह भी स्वीकार किया कि वह अपनी फिल्मों में एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहते हैं जहां सब साथ रहें और कोई जुदा न हो। उन्होंने इसे अपनी सोच का एक 'रामराज्य' जैसा सपना बताया, जहां वक्त थम जाए और सब साथ बैठें, क्योंकि एक डायरेक्टर के पास अपनी दुनिया बनाने की ताकत होती है।

शादी को लेकर आयुष्मान ने अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने बचपन में शादी कर ली थी। उन्हें शुरू से एक्टर बनना था और लगता था कि इसके लिए खुद को थोड़ा वक्त देना चाहिए। उनके अनुसार यह चीज उनके सामने रखी गई और उन्होंने उसे अपनाया। उनके लिए प्रेम में इससे बड़ा बिलीव कुछ नहीं है।