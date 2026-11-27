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मशहूर स्क्रीनराइटर सलीम खान ने 24 नवंबर को अपना 91वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्हें सोशल मीडिया पर ढेर सारी बधाईयां मिलीं। सलमान खान की खास दोस्त, एक्ट्रेस और सिंगर यूलिया वंतूर ने भी सलीम खान को एक बेहद खास अंदाज में बर्थडे विश किया। यूलिया ने उनके लिए अपना प्यार और आभार जाहिर करते हुए कहा कि सलीम खान ने उन्हें हमेशा ऐसा महसूस कराया कि वह उनके परिवार का हिस्सा हैं और उन्हें उनके साथ घर जैसा अपनापन मिलता है।

यूलिया वंतूर ने इस मौके पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की हैं। पहली तस्वीर में वह सलीम खान को गले लगाती नजर आ रही हैं, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "जन्मदिन की शुभकामनाएं एक बेहद खूबसूरत और समझदार इंसान को, जिन्होंने मुझे हमेशा ये एहसास कराया कि मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूं और यही मेरा घर है। मैं आपके लिए सिर्फ प्यार और आभार महसूस करती हूं। आप हमेशा सुरक्षित, मजबूत और खुश रहें।"

यूलिया ने एक दूसरी तस्वीर भी शेयर की है जिसमें वह और सलीम खान एक सोफे पर साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। उसमें उन्होंने सलीम खान को परिवार का मजबूत पिलर बताया और लिखा कि उन्होंने उन्हें हमेशा अपनापन दिया और घर जैसा महसूस कराया।

यूलिया और सलीम खान का यह रिश्ता काफी गहरा लगता है, क्योंकि नवंबर 2025 में भी यूलिया ने उनके लिए एक खास पोस्ट शेयर की थी। उस वक्त उन्होंने सलीम खान को अपना पसंदीदा इंसान बताते हुए उन्हें पिता, शिक्षक, दोस्त और जिंदगी का सहारा कहा था।

वहीं, यूलिया वंतूर का नाम लंबे समय से सलमान खान के साथ जोड़ा जाता रहा है और वह अक्सर खान परिवार के इवेंट्स और फंक्शन्स में नजर आती हैं। हालांकि, सलमान और यूलिया ने कभी अपने रिश्ते की खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यूलिया ने सलमान को अपना अच्छा दोस्त बताया है।

करियर की बात करें तो मूल रूप से रोमानिया की रहने वाली यूलिया एक सिंगर और एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। भारत आने से पहले वह वहां टीवी प्रेजेंटर के तौर पर काम करती थीं। साल 2025 में उन्होंने वेटिकन के पॉल VI हॉल में पोप लियो XIV की मौजूदगी में सलमान खान की फिल्म 'बॉडीगार्ड' का गाना 'तेरी मेरी प्रेम कहानी' भी गाया था।