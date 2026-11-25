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शहनाज गिल ने इस बार गुरु पर्व पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया। वे गुरुद्वारा गईं, वहां मत्था टेका और प्रार्थना की। उन्होंने कुछ तस्वीरें भी साझा कीं, जिनके साथ कैप्शन लिखा, "सभी को गुरु पर्व की शुभकामनाएं"।

सिर्फ मत्था ही नहीं टेका, बल्कि शहनाज गिल को गुरु नानक जयंती के मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हुए भी देखा गया। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि "सभी सिखों को गुरु ग्रंथ का पालन करने का आदेश दिया गया है।" सच में, शहनाज ने इस त्योहार को पूरे मन से जिया।

वहीं, फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी भी गुरु पर्व की बधाई देने में पीछे नहीं रहीं। उन्होंने अपने पति राज कुंद्रा के साथ मिलकर लंगर सेवा की। शिल्पा ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो और राज लोगों को श्रद्धा के साथ भोजन प्रसाद बांटते हुए दिख रहे थे। यह देखकर तो दिल खुश हो गया, है ना?

सिर्फ यही नहीं, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर प्रकाश पर्व की शुभकामना दी। माधुरी दीक्षित ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी साझा कर गुरु पर्व की बधाई दी, जबकि अंगद बेदी ने भी प्रकाशोत्सव की बधाई दी। सबने अपने-अपने अंदाज़ में इस पावन पर्व को सेलिब्रेट किया।

तो देखा आपने, हमारे बॉलीवुड सितारे त्योहारों को कितनी शिद्दत से मनाते हैं। इन सबकी गुरु पर्व की बधाई में प्यार और श्रद्धा साफ झलक रही थी। आपका फेवरेट गुरु पर्व सेलिब्रेशन कौन सा था, हमें बताना मत भूलना!