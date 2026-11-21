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खूबसूरती का नाम आते ही सबसे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) का नाम जुबान पर आ जाता है, लेकिन लगता है अब उन्हें कड़ी टक्कर मिलने वाली है! इस बार तो चर्चा में हैं उनकी भाभी श्रीमा राय (Shrima Rai)। हाल ही में एक शानदार फैशन इवेंट में श्रीमा राय ने जिस कॉन्फिडेंस और ग्लैमर के साथ एंट्री मारी, उसे देखकर सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गईं। सच कहें तो उन्होंने अपने इस लुक से अपनी ननद ऐश्वर्या राय बच्चन को भी पीछे छोड़ दिया, और यह बात सोशल मीडिया पर खूब गरम है!

श्रीमा राय का यह लुक सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। उन्होंने सिर्फ अपने डिजाइनर कपड़ों से ही नहीं, बल्कि अपने लाजवाब स्टाइल और शानदार फिटनेस से भी लोगों का दिल जीत लिया है। हम सब ने उन्हें अब तक ज्यादातर ऐश्वर्या के साथ पारिवारिक तस्वीरों में ही देखा है, लेकिन इस बार तो उन्होंने हरे कालीन पर कदम रखते ही ऐसी धमाकेदार परफॉरमेंस दी कि सारी लाइमलाइट अपनी झोली में भर ली।

इस खास शाम के लिए, श्रीमा राय ने एक ब्लैक शिमरी ड्रेस चुनी, जो वाकई देखने लायक थी। इस ड्रेस पर चांदी के रंग की लंबी-लंबी, वर्टिकल धारियां थीं, जो इसे एक अलग ही चमक और आकर्षक लुक दे रही थीं। काले रंग के बेस पर चांदी के शिमरी पैटर्न का मेल इतना शानदार लग रहा था कि हर कोई बस देखता ही रह गया। और इस ड्रेस की कमाल की फिटिंग ने तो श्रीमा के स्टाइल में चार चांद लगा दिए – ऐसा लगा जैसे यह ड्रेस सिर्फ उन्हीं के लिए बनी हो! जो लोग पार्टियों और शाम के इवेंट्स के लिए कुछ नया और स्टाइलिश ट्राई करना चाहते हैं, उनके लिए यह लुक यकीनन एक बड़ी प्रेरणा है।

सिर्फ ड्रेस ही नहीं, श्रीमा ने अपने ओवरऑल लुक पर भी पूरा ध्यान दिया था। उन्होंने अपनी ड्रेस के साथ स्टाइलिश ग्लव्स पहने, जिसने उनके पूरे पहनावे को एक अनोखा और बेहद फैशनेबल टच दिया। वहीं, उनके शानदार मेकअप ने उनकी चेहरे की खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार दिया। ब्लैक और चांदी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एकदम फिट ड्रेस और ग्लैमरस मेकअप – इन सबने मिलकर उनके लुक को इतना अट्रैक्टिव बना दिया कि क्या कहने! कैमरों में भी उनका यह आत्मविश्वास से भरा और ग्लैमरस अंदाज़ बखूबी कैद हुआ।

श्रीमा राय की फिटनेस और उनका जबरदस्त स्टाइल सेंस देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि वह दो बच्चों की मां हैं। दो बच्चों की मां होने के बावजूद उनका यह ग्लैमरस अंदाज़ हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। उनकी खूबसूरती के अलावा, उनका गजब का आत्मविश्वास ही था जिसने इस पूरे लुक को सुपर-डुपर हिट बना दिया। ऐश्वर्या राय बच्चन की भाभी होने के नाते, श्रीमा पहले भी परिवार की तस्वीरों की वजह से खबरों में रही हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने अपनी स्टाइल स्टेटमेंट से वाकई अपनी एक अलग पहचान बना ली है।

तो अब आप ही बताओ, ननद ऐश्वर्या और भाभी श्रीमा की इस अनऑफिशियल 'फैशनेबल जंग' में, किसकी अदाएं आपको ज्यादा पसंद आईं? हमारे हिसाब से तो, इस बार की ट्रॉफी श्रीमा राय के नाम ही जानी चाहिए, है ना?