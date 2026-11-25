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बॉलीवुड में वैसे तो वेडिंग सॉन्ग्स की भरमार है, पर कुछ गाने ऐसे होते हैं जो 'क्लासिक' बन जाते हैं, जिनके बिना शादी अधूरी सी लगती है। श्रीदेवी ने पूरे 14 साल पहले हमें ऐसा 'अनमोल तोहफा' दिया था, जो आज भी हल्दी, संगीत और खुद शादी के फंक्शन्स में चार चांद लगा देता है। सोचो, 14 साल से ये गाना शादियों की प्लेलिस्ट में टॉप पर है, मतलब क्या क्रेज है बॉस! और मराठी शादियों में तो ये गाना बजे बिना कोई फंक्शन पूरा हो ही नहीं सकता, जैसे अपनी थाली में पनीर के बिना खाना अधूरा हो!

जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, वो हमारी प्यारी वेटरन एक्ट्रेस श्रीदेवी की साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'इंग्लिश-विंग्लिश' का है। गौरी शिंदे के कमाल के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का गाना 'नवराई माझी लाडाची लाडाची ग...' आते ही पता नहीं कहां से सबके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। सच कहें तो, अगर महाराष्ट्र में किसी शादी बारात में ये सदाबहार वेडिंग सॉन्ग बज जाए, तो अपने कदम रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है! पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, गारंटी है!

इस गाने के शुरुआती बोल 'नवराई माझी लाडाची लाडाची ग...' सुनने में तो पूरी तरह मराठी लगते हैं, लेकिन इसका मतलब हर मां के दिल से जुड़ा है। इसमें गाने के बोल से एक मां दूल्हे के परिवार वालों को ये बात समझा रही है कि उनके घर की यह दुल्हन सबकी आंखों का तारा है और उसे बड़े ही नाजों और लाड-प्यार से पाला गया है। 'आवड हिला चंद्राची चंद्राची ग' का मतलब है कि इसकी पसंद चांद जैसी खूबसूरत और अनोखी है। भई, हर मां को अपनी बेटी चांद से भी प्यारी ही लगती है, सही बात है ना? इस प्यारे से गाने के लिरिक्स स्वानंद किरकिरे ने लिखे थे, और म्यूजिक दिया था टैलेंटेड सिंगर और कंपोजर अमित त्रिवेदी ने। सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे और नताली डि लुसियो ने अपनी मधुर आवाज से इसे सचमुच अमर कर दिया। सोनी म्यूजिक इंडिया ने फिल्म 'इंग्लिश-विंग्लिश' का ये गाना 2012 में अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया था, और अब तक इसे 13 करोड़ 45 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। मतलब, इस गाने का क्रेज कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहा, उल्टे और बढ़ ही रहा है!

फिल्म 'इंग्लिश-विंग्लिश' की बात करें तो ये श्रीदेवी के करियर की सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है। इसमें उन्होंने एक ऐसी मिडिल क्लास महिला का किरदार निभाया था, जिसकी खराब इंग्लिश और तौर-तरीकों की वजह से उसका अपना ही परिवार उसका मजाक उड़ाता था। लेकिन हमारी श्रीदेवी ने ठान ली थी कि वो इंग्लिश सुधार कर ही दम लेंगी! उनकी एक्टिंग और मेहनत ने तो हम सबको इमोशनल कर दिया था, और दिल जीत लिया था, है ना? फिल्म में उनके साथ आदिल हुसैन, प्रिया आनंद और नविका कोटिया जैसे धांसू एक्टर्स भी मुख्य भूमिका में थे।

तो अगली बार जब किसी शादी में ये गाना बजे, याद रखना, ये सिर्फ एक धुन नहीं, एक इमोशन है! क्या आप भी इस अमर गीत पर थिरकने से खुद को रोक नहीं पाते, या फिर चुपचाप एक कोने में बैठकर बस मुस्कुराते रहते हैं?