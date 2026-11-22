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एक्टर शरद कपूर इन दिनों अपनी तंगहाल जिंदगी और खराब सेहत को लेकर चर्चा में हैं. उनके कुछ वीडियो इंटरनेट पर तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर लोगों का दिल दहल रहा है. हर कोई उनकी जर्जर हालत को देखकर उनके लिए परेशान है.

शरद की दोस्त और 'बेजुबान ट्रस्ट' नामक डॉग शेल्टर चलाने वाली हेमी चौधरी ने 24 अक्टूबर को रिकॉर्ड किया गया उनका एक नया वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में साफ़ नज़र आता है कि शरद कैसे एक गंदे और बदबूदार कमरे में अपने कुत्तों के साथ बेहद खराब हालत में रह रहे थे. जिस जगह पर शरद रुके हुए थे, वहां चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी. ज़मीन पर एक फटा हुआ गद्दा बिछा था, जिसे कुत्तों ने बुरी तरह फाड़ा हुआ था. शरद उसी गद्दे पर सिर्फ़ जींस पहने लेटे हुए थे. कमरे की दीवारें गंदी थीं और हर तरफ बदबू थी. वीडियो में ये भी दिख रहा था कि कमरे में कहीं खाना गिरा पड़ा है और कहीं कुत्तों की पॉटी है. यह वीडियो देखकर फैंस का दिल टूट गया है.

यह वही दिन था जब शरद के कुत्तों को शेल्टर होम ले जाया गया था और शरद कपूर को भी इस दयनीय स्थिति से रेस्क्यू किया गया था. वीडियो में जब हेमा की टीम कुत्तों को शेल्टर होम ले जाने आई, तो शरद फटे हुए बेड पर अपने कुत्तों के साथ बैठे थे. उन्होंने कहा कि वो कुत्तों को उस दिन नहीं भेजेंगे, बल्कि अगले दिन शेल्टर होम ले जाया जाए. शरद कपूर ने यहां तक कह दिया था कि “अगर आपको पुलिस को बुलाना है तो बुला दो.”

वीडियो देखने के बाद लोगों का कहना है कि शरद को मदद मिलनी चाहिए. कई लोग हेमा की मदद करने के लिए तारीफ़ कर रहे हैं, वहीं कुछ ने इसे पब्लिसिटी स्टंट भी कह दिया. शरद के लिए लोगों के मन में हमदर्दी है, लेकिन उनके बदलते बयान दर्शकों को कन्फ्यूज कर रहे हैं. कभी वो काम मांगते हैं, तो दूसरी तरफ़ कहते हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री के लोगों से कोई काम नहीं मांगा. शरद ने तो यह भी कहा कि उनके पास हॉलीवुड मूवी का ऑफ़र है!

शरद ने यह दावा भी किया था कि शाहरुख खान ने उनकी मदद की है. हालांकि, उनकी दोस्त और एनिमल एक्टिविस्ट हेमा ने साफ़ किया कि शाहरुख ने कोई मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया है. हेमा के मुताबिक, शरद की मानसिक हालत ठीक नहीं है. अब इस सब में असली कहानी क्या है, ये तो वही जानें!