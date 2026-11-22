मनोरंजन

मुंबई में जब कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक साथ स्पॉट किया गया, तो भाई साहब! सबकी आँखें बस उन पर ही ठहर गईं. पर हाल ही की एक आउटिंग में कियारा ने अपने फैशन से जो धमाका किया, वो वाकई काबिले-तारीफ था. पति सिद्धार्थ का हाथ थामे वो ऐसे चल रही थीं, जैसे कोई फ़ैशन शो का रैंप वॉक हो रहा हो!

कियारा ने पहनी थी एक चमकीली गुलाबी रंग की मैक्सी ड्रेस और हम सच कह रहे हैं, उसमें वो अप्सरा लग रही थीं. यह ड्रेस मॉडर्न एलिगेंस और स्टाइल का बेहतरीन मेल थी. ड्रेस का कपड़ा चमकता हुआ और हल्का-सा सिकुड़ा हुआ सिल्क था, जो उनके शरीर पर इतना खूबसूरत फिट हो रहा था कि आरामदायक भी लग रहा था और स्टाइलिश भी. सोचो, एक साथ दोनों फायदे!

इस ड्रेस की जान थे इसके नाजुक, मुड़े हुए स्ट्रैप्स और सामने बंधी एक छोटी सी नॉट, जिसने कमर को क्या मस्त शेप दिया था! नीचे तक ड्रेस का कपड़ा जिस तरह से बह रहा था, वो इसे सच में बहुत एलिगेंट लुक दे रहा था. अब अगर आपको लग रहा है कि काश ये ड्रेस अपनी होती, तो ज़रा दिल थाम के बैठो. ये शानदार JW एंडरसन ब्रांड की लग्जरी ड्रेस है और इसकी कीमत है लगभग 1.43 लाख रुपये. यार, एक ड्रेस की इतनी कीमत? मतलब हमारा तो पूरा बैंक बैलेंस ही चला जाए!

कियारा ने अपनी स्टाइलिंग बहुत सिंपल रखी. उन्होंने फूलों के डिज़ाइन वाले चमकीले इयररिंग्स और एक बड़ी सिल्वर कॉकटेल रिंग पहनी थी. बालों में हल्की वेव्स और बीच से मांग निकाली हुई थी, जो उनके चेहरे पर गजब का गुलाबी ग्लो ला रही थी. मेकअप भी एकदम फ्रेश और ग्लोइंग, आँखों का मेकअप और गुलाबी लिपस्टिक ने तो उनके लुक में चार चाँद लगा दिए थे. ऐसा लग रहा था कि खुद गुलाबी रंग भी उनके सामने फीका पड़ जाए.

अब जब कियारा इतनी चमक रही थीं, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा भी भला कैसे पीछे रहते? उन्होंने कियारा के ब्राइट लुक के साथ तालमेल बिठाते हुए एक सिंपल, पर सुपर स्टाइलिश आउटफिट चुना था. सफेद रंग की ढीली-ढाली फुल-स्लीव टी-शर्ट, जिसकी आस्तीनें थोड़ी ऊपर मोड़ी हुई थीं – एकदम चिल वाला वाइब. इसके साथ उन्होंने ग्रे रंग की प्लीटेड पैंट पहनी थी. अपने लुक में थोड़ा सा रंग जोड़ने के लिए उन्होंने एक चमकीले नारंगी स्ट्रैप वाली घड़ी पहनी थी, जो कियारा के शानदार आउटफिट के साथ परफेक्ट मैच कर रही थी. यार, ये दोनों साथ में लगते ही इतने डैशिंग हैं कि क्या कहने!

कुल मिलाकर, सिड-कियारा ने फिर से साबित कर दिया कि स्टाइल और केमिस्ट्री एक साथ कैसे चलती है. वैसे, आपको कियारा की 1.43 लाख वाली ड्रेस ज्यादा पसंद आई, या सिद्धार्थ का चिल-वाइब वाला लुक? कमेंट्स में बताओ!