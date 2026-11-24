मनोरंजन

बॉलीवुड के किंग खान, शाहरुख खान, हाल ही में 'ग्लोबल पीस ऑनर्स 2026' कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने आतंकवाद के शिकार हुए लोगों को और देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले सुरक्षाकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन के दौरान, शाहरुख ने 26/11 के मुंबई हमलों, पहलगाम आतंकी हमले और हाल ही में दिल्ली में हुए धमाकों में अपनी जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को खास तौर पर याद किया। उन्होंने इन हमलों में शहीद हुए बहादुर सैनिकों और सुरक्षाकर्मियों के लिए गहरा सम्मान व्यक्त किया।

देशभक्ति से भरा शाहरुख का संदेश

शाहरुख खान ने देश के सैनिकों और सुरक्षाकर्मियों के लिए एक बेहद मार्मिक और प्रेरणादायक संदेश साझा किया। उन्होंने उनके साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट सेवा की सराहना करते हुए कुछ पंक्तियां सुनाईं। शाहरुख ने कहा कि उन्हें देश के बहादुर सैनिकों और जवानों के लिए चार खूबसूरत पंक्तियां सुनाने को कहा गया था।

उन्होंने जो पंक्तियां सुनाईं, वे हर भारतीय के दिल को छू गईं। शाहरुख ने कहा, "जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो गर्व से कहें कि मैं देश की रक्षा करता हूं। अगर कोई पूछे कि आप कितना कमाते हैं तो थोड़ा मुस्कुराएं और कहें मैं 1.4 अरब लोगों की दुआएं कमाता हूं और अगर वे फिर से पूछें, क्या आपको कभी डर नहीं लगता? उनकी आंखों में देखकर कहें, जो हम पर हमला करते हैं। उन्हें इसका एहसास हो जाता है।" ये शब्द देश की सेवा करने वालों के सम्मान में एक गहरा संदेश थे। शाहरुख ने सभी से शांति की दिशा में कदम बढ़ाने और अपने आस-पास की जाति, धर्म और भेदभाव को भुलाकर इंसानियत के रास्ते पर चलने की अपील की। उन्होंने ज़ोर दिया कि ऐसा करके ही हमारे देश की शांति के लिए हमारे वीरों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। हम तो कहेंगे, किंग खान ने जो बात कही है, वो सीधे दिल में उतर गई।

सितारों की मौजूदगी और आइकॉनिक पोज़

यह कार्यक्रम सितारों से सजा था, जहाँ कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद थीं। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड के ऊर्जावान अभिनेता रणवीर सिंह, डैशिंग सुनील शेट्टी और टैलेंटेड विक्रांत मैसी जैसे नाम इस इवेंट में शामिल हुए। सबसे खास बात तो ये थी कि टाइगर श्रॉफ भी एक 'फायरिंग घटना' के बाद पहली बार पब्लिकली इस मंच पर दिखाई दिए। लोगों की नज़रें उन पर भी टिकी थीं।

इवेंट के दौरान शाहरुख खान ने अपने फैंस को एक और यादगार पल दिया। उन्होंने अभिनेता विक्रांत मैसी और बोमन ईरानी के साथ अपना सिग्नेचर पोज़ दिया, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। किंग खान का ये अंदाज़ भला किसे पसंद नहीं आता? उनके इस आइकॉनिक पोज़ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो क्यों लाखों दिलों पर राज करते हैं।

'दिव्या फाउंडेशन' द्वारा आयोजित 'ग्लोबल पीस ऑनर्स' का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने साहस का परिचय दिया है और आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े हुए हैं। इस सम्मान समारोह की नींव अमृता फडणवीस ने रखी है। आतंकवाद के खिलाफ ऐसी पहल सचमुच काबिल-ए-तारीफ़ है। ऐसे प्रयासों से ही दुनिया में उम्मीद की किरण जगमगाती है, वरना शांति आज के समय में ढूंढनी पड़ती है।