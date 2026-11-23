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बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के एक्स बॉडीगार्ड यासीन खान ने हाल ही में अपने पुराने दिनों के कुछ बड़े खुलासे किए हैं, जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे, “वाह, क्या लाइफ है!” एक इंटरव्यू में यासीन ने बताया कि शाहरुख खान से मिलने के बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल गई थी.

करीब दस साल तक यासीन, शाहरुख खान के साथ एक साए की तरह रहे. जहां भी किंग खान जाते, यासीन उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा उनके साथ एक सुरक्षा कवच बनकर खड़े होते थे. सोचो, बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार के साथ हर वक्त रहना, मतलब एक अलग ही दुनिया!

यासीन खान ने बताया कि एक समय था जब उन्होंने कभी हवाई जहाज तक नहीं देखा था. और फिर एक ऐसा दौर आया जब शाहरुख सर के साथ रहते हुए उनके आठ पासपोर्ट स्टैम्प से भर गए! उन्होंने कहा, “मेरी जिंदगी वैसी ही हो गई थी जैसी शाहरुख सर की थी.” प्राइवेट जेट्स में दुनिया के कोने-कोने की यात्रा और दुनिया के सबसे महंगे फाइव-स्टार होटलों में रुकना, ये उनके लिए किसी सपने जैसा ही था. आठ पासपोर्ट स्टैम्प से भर जाना, ये बात ही काफी है कि कितनी जगहों पर ये जनाब घूम चुके हैं.

यासीन ने 2011 में कुछ निजी कारणों से शाहरुख खान का साथ छोड़ा था. लेकिन यार, दोस्ती में कहां कड़वाहट आती है? बिल्कुल नहीं आई. इसके बाद 2015 में यासीन ने अपनी खुद की सिक्योरिटी कंपनी, ‘वाईके प्रोसेक’ (YK PROSEC), शुरू कर दी. और आज उनकी कंपनी बॉलीवुड के बड़े सितारों से लेकर देश के बड़े घरानों तक की पहली पसंद बन चुकी है.

उनकी कंपनी ने विराट कोहली-अनुष्का शर्मा और प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस की शादियों से लेकर अंबानी परिवार के बड़े आयोजनों तक की सुरक्षा का जिम्मा संभाला है. सिर्फ इतना ही नहीं, यासीन ने यह भी बताया कि युवराज सिंह उन्हें भाई की तरह मानते हैं और महेंद्र सिंह धोनी बेहद दयालु इंसान हैं. उनका कहना था कि ज़्यादातर क्रिकेटर्स मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं.

अब सच-सच बताओ, ऐसी शाही जिंदगी जीने के लिए हम में से कितने लोग शाहरुख खान के बॉडीगार्ड बनने को तैयार हैं?