मनोरंजन

शाहरुख खान की आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘किंग’ का गाना ‘डैडी कूल’ रिलीज हो चुका है और सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। इस गाने की सबसे बड़ी हाइलाइट शाहरुख और करीना कपूर खान की ऑन-स्क्रीन पेयरिंग है। दोनों कलाकार करीब 15 साल बाद एक बार फिर साथ दिखे हैं और अपनी केमिस्ट्री से धमाल मचा रहे हैं।

गाने में करीना का स्टाइल, एनर्जी और स्क्रीन प्रेजेंस असली आकर्षण है। उन्होंने रेड कलर का डीप-नेक गाउन पहना है, जो गाने के डिस्को-रेट्रो वाइब के साथ एकदम फिट बैठ रहा है। उनका यह लुक काफी ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट है। बोल्ड मेकअप, स्टाइलिश हेयरस्टाइल और शार्प एक्सप्रेशंस ने उन्हें पूरी तरह फ्रेम का सेंटर बना दिया है। सच कहें तो बेबो का यह अवतार फैंस के लिए पुरानी यादों और फ्रेशनेस का एक परफेक्ट मिक्स है।

यह परफॉर्मेंस दिखाती है कि करीना सिर्फ कपड़ों के दम पर नहीं, बल्कि अपनी आंखों के एक्सप्रेशन, स्माइल, पोज और आत्मविश्वास से गाने को एक अलग पहचान देती हैं। उनकी यही ग्रेस उनकी ताकत है कि वे किसी भी उम्र और लुक में स्क्रीन पर छा जाती हैं। फैंस ने उनके डांस मूव्स और शाहरुख के साथ उनकी केमिस्ट्री की जमकर तारीफ की है। कुछ यूजर्स ने इसे ‘देर आए, दुरुस्त आए’ कहा है, तो कुछ को उनका रेट्रो लुक उनकी पुरानी फिल्मों की याद दिला रहा है।

करीना और शाहरुख आखिरी बार 2011 की फिल्म ‘रा.वन’ में साथ नजर आए थे, और अब ‘डैडी कूल’ में इस जोड़ी की वापसी ने फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए गाने को ट्रेंडिंग बना दिया है। यह गाना उनकी स्क्रीन प्रेजेंस का सबूत है कि वे आज भी बॉलीवुड की सबसे मजबूत डांस-स्टार एक्ट्रेस में से एक हैं।

दैनिक भास्कर के मुताबिक, गाने का अनावरण मेटा के इवेंट ‘हाउस ऑफ इंस्टाग्राम 2026’ में किया गया, जहां 700 से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स जुटे थे। कोरियोग्राफी वैभवी मर्चेंट की है, संगीत सचिन-जिगर का है, और अरिजीत सिंह व शिल्पा राव ने इसे गाया है, जबकि हिंदी बोल कुमार के हैं। शाहरुख ने इसे इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए लिखा कि बेबो के साथ वापसी हुई है और गाना ओल्ड स्कूल है, लेकिन अब भी कूल है।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, ‘किंग’ में शाहरुख के साथ सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी और राघव जुयाल अहम किरदारों में हैं, जबकि करीना, रानी मुखर्जी और दीपिका पादुकोण की खास मौजूदगी रहेगी। फिल्म का पहला गाना ‘तू मिल जाए’ पहले आ चुका है, जिसमें शाहरुख के साथ दीपिका दिखी थीं। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है और इसके निर्माता रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स हैं।

शाहरुख की यह एक्शन थ्रिलर 24 दिसंबर 2026, क्रिसमस ईव पर दुनिया भर में सिनेमाघरों में आएगी।

बस अब ये देखना है कि 'रा.वन' के छम्मक छल्लो वाले जादू को ये 'डैडी कूल' बीट कर पाता है या नहीं!