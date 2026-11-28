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आजकल चल रहे शादियों के सीजन में सपना चौधरी का गाना 'ऐसी ल्याई चुंदड़ी' जबरदस्त तरीके से चर्चा में है। वैसे तो यह गाना साल 2024 में रिलीज हुआ था, लेकिन इसके क्रेज में कोई कमी नहीं आई है। रूचिका जांगीड़ की आवाज़ में यह गाना एक बार फिर दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।

यह गाना मूल रूप से हरियाणवी लोकगीतों का हिस्सा है, जिसमें सास और बहू के बीच की नोकझोंक को दिखाया गया है। हरियाणवी लोकगीतों में यह थीम कोई नई बात नहीं है, लेकिन सपना चौधरी ने इस आपसी तकरार को एक बिल्कुल नए और मॉडर्न अंदाज़ में पेश किया है। गाने में सपना का ग्लैमरस लुक और उनके डांस स्टेप्स लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं।

गाने की कहानी बड़ी सिंपल और प्यारी है। इसमें सास अपनी बहू से पूछती है कि वह अपने पीहर यानी मायके से क्या-क्या लेकर आई है। जवाब में बहू अपनी वह चुनरी यानी चुंदड़ी दिखाती है जो वह मायके से लाई है और कहती है, "मैं ऐसी ल्याई चंदड़ी"।

इस लोकगीत को एक नया रूप देने का श्रेय इसके लेखक राकेश माजरिया को जाता है। उन्होंने इस पुराने लोकगीत को जिस नए तरीके से लिखा है, वह काफी शानदार है। गाने के बोल पूरी तरह हरियाणवी लहजे में हैं, जो सुनने में बहुत कर्ण प्रिय लगते हैं। राकेश माजरिया ने इस गाने में लिखा है, “मेरी सासू बोली आज मेरे ते के लाई से पीहर तैं..मैने सारी खोल बताओ क्या लाई हूं पीहर तैं.. मैं ऐसे ल्याई चूंदड़ी”।

भले ही इस गाने को आए दो साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग इस पर जमकर थिरक रहे हैं। रूचिका जांगीड़ की शानदार गायकी और सपना के परफॉर्मेंस ने इसे शादियों के सीजन का एक हिट ट्रैक बना दिया है।