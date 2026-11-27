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शादियों का सीजन हो और बॉलीवुड गानों की धूम न मचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस मामले में करिश्मा कपूर का एक कल्ट क्लासिक सॉन्ग पिछले 30 सालों से दुल्हनों के थीम सॉन्ग के तौर पर राज कर रहा है। हम बात कर रहे हैं फिल्म 'राजा हिंदुस्तानी' के सुपरहिट गाने 'आए हो मेरी जिंदगी में' की।

इस गाने को अपनी मधुर आवाज से अमर बनाने वाली मेलोडी क्वीन अलका याग्निक हैं। उनकी आवाज का ही वो जादू है कि तीन दशक बीत जाने के बाद भी यह गीत शादियों की जान बना हुआ है। फिल्म 'राजा हिंदुस्तानी' में आमिर खान और करिश्मा कपूर की केमिस्ट्री और इस रोमांटिक ट्रैक ने इसे एक कल्ट स्टेटस दिला दिया है।

गाने की मेकिंग की बात करें तो इसे नदीम और श्रवण की जोड़ी ने कंपोज किया था, जबकि इसके खूबसूरत लिरिक्स समीर ने लिखे थे। फिल्म में इस गाने के दो वर्जन दिखाए गए हैं। जहाँ फीमेल वर्जन अलका याग्निक ने गाया है, वहीं मेल वर्जन को उदित नारायण ने अपनी आवाज दी है, जो आमिर खान पर फिल्माया गया है।

सच कहें तो आज के दौर के नए गानों के बीच भी अलका और उदित की यह जुगलबंदी शादियों में सबका फेवरेट बनी हुई है। क्या आपकी फैमिली वेडिंग में भी यह गाना बजा था या फिर आप भी इसी ट्रैक पर अपनी एंट्री प्लान कर रहे हैं?