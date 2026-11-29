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अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी एक बार फिर दूल्हा-दुल्हन बनने की तैयारी में हैं। शादी के 13 साल बाद यह कपल 'पति पत्नी और पंगा 2' के सेट पर दोबारा सात फेरे लेगा। हाल ही में यह जोड़ी अपनी शादी का कार्ड लेकर गुरुद्वारे पहुंची, जहां उन्होंने माथा टेककर अपनी इस नई शुरुआत के लिए आशीर्वाद लिया। सोशल मीडिया पर इस मुलाकात के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें अर्जुन और नेहा ट्रेडिशनल लुक में काफी खुश नजर आ रहे हैं।

पैपराजी को पोज देते हुए इस कपल ने अपने हाथों में शादी का कार्ड पकड़ा हुआ था। इस दौरान अर्जुन ने पैप्स से बातचीत करते हुए कहा, "शादी में जरूर आना।"

कार्ड की डिटेल्स पर नजर डालें तो दोनों 12 दिसंबर को शादी करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि कार्ड पर 'समूह विवाह' लिखा हुआ है। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस खास मौके पर अर्जुन और नेहा के साथ कुछ दूसरे कपल्स भी शादी के बंधन में बंध सकते हैं।

रिलेशनशिप की कहानी

अगर इनके पुराने सफर की बात करें तो अर्जुन और नेहा की मुलाकात कॉमन दोस्तों के जरिए हुई थी। शादी के बंधन में बंधने से पहले दोनों ने करीब 8 साल तक एक-दूसरे को डेट किया, जिसके बाद उन्होंने मई 2013 में शादी रचाई थी। इस कपल का एक बेटा भी है, जिसका नाम उन्होंने आयान रखा है।

शो में और कौन हैं शामिल

अर्जुन और नेहा फिलहाल रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा 2' में नजर आ रहे हैं। इस शो में उनके अलावा कई अन्य सेलिब्रिटी कपल्स भी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया, राहुल वैद्य और दिशा परमार, मनोज तिवारी और सुरभि तिवारी, दीपिका सिंह और रोहित राज गोयल, शब्बीर अहलूवालिया और कांची कौल, साथ ही अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी जैसे सितारे शामिल हैं।