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सोशल मीडिया पर अचानक ये अफवाह फैल गई कि सारा तेंदुलकर और सनी देओल के बेटे राजवीर देओल जल्द ही शादी करने वाले हैं। इंटरनेट पर लोग इस खबर को सच मानकर बातें करने लगे, लेकिन सच तो ये है कि ये सब पूरी तरह बेबुनियाद है। सारा के करीबी सूत्रों ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है।

हद तो ये है कि सारा और राजवीर असल जिंदगी में अब तक एक-दूसरे से मिले भी नहीं हैं। सारा फिलहाल सिंगल हैं और अपने काम पर फोकस कर रही हैं। मतलब, बिना मिले शादी की खबरें? भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल इमेजिनेशन है!

वैसे सारा अपनी शादी को लेकर काफी क्लियर हैं। उन्होंने पहले बताया था कि उनके भाई अर्जुन तेंदुलकर की शादी उनके लिए एक 'ट्रायल राउंड' की तरह थी। बचपन में सारा को लगता था कि उनकी शादी एकदम भव्य और शानदार होनी चाहिए, लेकिन अब उनकी सोच बदल गई है। अब वो एक प्राइवेट और सादे समारोह में शादी करना पसंद करेंगी, बस शर्त ये है कि वो पारंपरिक लाल जोड़ा पहनना चाहती हैं।

शादी और रिश्तों पर सारा की सोच काफी मैच्योर है। उनका मानना है कि अगर सगाई के बाद पार्टनर या उनके परिवार का असली चेहरा दिख जाए, तो शादी से पहले ही उस रिश्ते से बाहर निकल जाना एक सही कदम है।

वहीं राजवीर देओल की बात करें तो वो सनी देओल के बेटे और धर्मेंद्र के पोते हैं। उन्होंने फिल्म 'दोनों' से बॉलीवुड में डेब्यू किया है, जिसे अवनीश बड़जात्या ने डायरेक्ट किया था। राजवीर के बड़े भाई करण देओल भी एक्टिंग में हैं और उन्होंने 'पल पल दिल के पास', 'बंटवारा 1947' और 'वेल्ले' जैसी फिल्मों में काम किया है।

अब सवाल ये है कि जब दोनों मिले ही नहीं, तो ये शादी वाली कहानी आई कहाँ से? इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी मुमकिन है, पर इस बार तो ये पूरी तरह से 'फेक न्यूज' निकला। वैसे आपकी क्या राय है, क्या सारा की पसंद का सादा समारोह ज्यादा कूल है या वो पुरानी वाली ग्रैंड वेडिंग?