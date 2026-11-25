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झारखंड के धनबाद स्थित चिटाही धाम में एक ग्रैंड वेडिंग हुई, जहाँ सांसद ढुलू महतो और सावित्री देवी की बेटी साक्षी की शादी का जश्न मनाया गया। इस मौके पर भोजपुरी सिनेमा के पॉपुलर एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव पहुंचे, जिससे फंक्शन की रौनक एकदम बढ़ गई।

खेसारी लाल यादव ने नए शादीशुदा जोड़े, साक्षी और उनके पति को अपना आशीर्वाद दिया और उनके खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना की। इस शादी में सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की भी बड़ी हस्तियां नजर आईं।

जब खेसारी लाल यादव वहां पहुंचे, तो उनके फैंस और मेहमानों के बीच अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट था। सच कहें तो, सुपरस्टार की एंट्री ने पूरी शादी में चार चांद लगा दिए। आखिर जब खेसारी लाल यादव जैसा स्टार आता है, तो माहौल तो बनता ही है!