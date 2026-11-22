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अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु और राज निदिमोरू के घर किलकारियां गूंज उठी हैं! उनका बेटा देव निदिमोरू 19 नवंबर को दुनिया में आया है, और ये कपल मम्मी-पापा बनकर सातवें आसमान पर है.

सामंथा ने खुद सोशल मीडिया पर फैंस के साथ बेटे के जन्म की ये गुड न्यूज़ शेयर की. लेकिन इस खुशी के माहौल में सबसे ख़ास बात रही ननद शीतल निदिमोरू का दिल जीत लेने वाला अंदाज़, जिन्होंने अपने नन्हे भतीजे देव और उसके मम्मी-पापा के लिए दिल खोलकर दुआएं मांगीं.

शीतल अपनी चाची के साथ मुंबई की मशहूर हाजी अली दरगाह, सिद्धिविनायक मंदिर और सेंट माइकल चर्च में आशीर्वाद लेने पहुंचीं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर इन धार्मिक जगहों की तस्वीरें शेयर कीं और नन्हे देव को “भगवान का एक कीमती छोटा उपहार” बताया.

उन्होंने ये भी बताया कि वो एकादशी के दिन व्रत रखते हुए इन तीनों धर्मस्थलों पर गईं थीं. अपनी पोस्ट में शीतल ने लिखा कि “तीन धर्म, एक प्रार्थना” और देव के लिए एक खूबसूरत ख्वाहिश भी रखी. उनकी कामना थी कि देव बड़ा होकर सभी लोगों से प्यार करे, हर धर्म का सम्मान करे और उन चीजों में ज्ञान पाए जो हम सबको जोड़ती हैं.

सामंथा की ननद की ये पोस्ट देखकर हर किसी का दिल पिघल गया! फैंस तो अभी से कह रहे हैं कि राज और सामंथा अपने बेटे को ज़बरदस्त परवरिश देने वाले हैं.

भतीजे के लिए इतना प्यार और इतनी गहरी सोच! क्या कहते हो, देव वाकई सबकी दुआओं से बड़ा होकर कमाल करेगा ना?