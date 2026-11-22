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मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया शनिवार, 21 नवंबर को एक अलग ही रंग में रंगा था। मौका था ग्लोबल पीस ऑनर्स 2026 का, जहां बॉलीवुड के धुरंधर से लेकर राजनीति और बिजनेस की दुनिया के बड़े नाम एक साथ दिखे। लेकिन जिसने सारी लाइमलाइट चुरा ली, वो थे हमारे एनर्जी किंग रणवीर सिंह! भई, बंदा स्टेज पर आए और माहौल में आग न लगे, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं!

रणवीर ने अपनी फिल्म 'धुरंधर' के टाइटल ट्रैक पर धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस दी। वे अपने चिर-परिचित एनर्जी भरे अंदाज में स्टेज पर थिरकते नजर आए। सोशल मीडिया तो मानो रणवीर के डांस वीडियोज़ से भर गया है, और लोग उनके डांस और जबरदस्त एनर्जी की तारीफ कर रहे हैं। मानना पड़ेगा, रणवीर अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा गर्दा उड़ा देते हैं।

लेकिन इस धुआंधार परफॉर्मेंस में एक छोटी सी डीटेल थी, जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। 'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक तो आपने सुना ही होगा? रैपर हनुमानकाइंड की वो धांसू लाइन, 'They call me a bad man, that's a f...ing good thing'। ओरिजिनल गाने में ये 'f-word' एकदम बिंदास तरीके से यूज़ हुआ है। लेकिन पता है क्या हुआ? ग्लोबल पीस ऑनर्स के स्टेज पर जब रणवीर ने इस गाने पर परफॉर्मेंस दी, तो ये 'f-word' गायब था! अब लाइन कुछ ऐसी सुनाई दी, 'They call me a bad man, that's a good, good thing'। यानी कार्यक्रम के दौरान गाने के साफ-सुथरे वर्जन का इस्तेमाल किया गया।

अब इसे क्या कहें? इवेंट की गरिमा कहें या फिर 'बड़ों का मान' रखना? सोचो, रणवीर जैसा बिंदास बंदा भी 'f-word' बोलने से रुक गया। ये छोटी सी सेंसरशिप नोटिस करने लायक थी।

ये ग्रैंड इवेंट 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की 18वीं बरसी से पहले आयोजित किया गया था, जिसका मकसद आतंकवाद के पीड़ितों और उसके खिलाफ लड़ने वाले लोगों को सम्मान देना था। दिव्यज फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस नेक पहल की संस्थापक अमृता फडणवीस हैं। इस खास मौके पर सिर्फ रणवीर ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, विवेक रणदिवे, बोमन ईरानी, अनंत अंबानी और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं।

इस शाम का एक और बेहद भावुक पल था जब शाहरुख खान 26/11 आतंकी हमले के एक पीड़ित से मुलाकात करते और उनसे बात करते दिखे। सद्गुरु समेत कई जानी-मानी हस्तियों ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया।

'धुरंधर' के इस एनर्जेटिक टाइटल ट्रैक को हनुमानकाइंड, जैस्मिन सैंडलस, सुधीर यादवांशी और शाश्वत सचदेव ने अपनी आवाज़ दी है। इसके बोल हनुमानकाइंड, जैस्मिन सैंडलस और बाबू सिंह मान ने मिलकर लिखे हैं, जबकि शाश्वत सचदेव और चरनजीत आहूजा ने इसका धुन तैयार किया है।

तो रणवीर की फुल-ऑन एनर्जी, शाहरुख का दिल छू लेने वाला पल और गाने में वो 'अचानक' से हुई सेंसरशिप — ग्लोबल पीस ऑनर्स 2026 ने हमें गॉसिप करने और डिस्कस करने के लिए काफी मसाला दे दिया है! अब आप बताओ, क्या आपने भी ये बदलाव नोटिस किया था, या रणवीर की एनर्जी में सब भूल गए?