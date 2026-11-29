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रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म ‘प्रलय’ के मेकर्स ने सुरक्षा बढ़ा दी है। फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गई हैं, जिसके बाद मेकर्स ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। अब फिल्म की शूटिंग मुंबई के बोरीवली इलाके में स्थित एक स्टूडियो के बंद सेट पर की जा रही है, जहां बाहरी लोगों की एंट्री पर पूरी तरह सख्ती कर दी गई है।

मेकर्स नहीं चाहते कि फिल्म में रणवीर का लुक और जॉम्बी वाले सीन रिलीज से पहले सामने आएं। फिल्म के एक सूत्र ने बताया है कि मेकर्स चाहते हैं कि दर्शक रणवीर के इस नए अवतार को पहली बार बड़े पर्दे पर ही देखें। इसी वजह से बोरीवली स्टूडियो में एक पूरी तरह बंद सेट तैयार किया गया है, ताकि शूटिंग बाहरी दुनिया की नजरों से दूर रहे।

जॉम्बी वर्ल्ड और 300 करोड़ का बजट

फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका ‘जॉम्बी वर्ल्ड’ बताया जा रहा है। पिछले हफ्ते ही फिल्म के कुछ बड़े जॉम्बी सीक्वेंस शूट किए गए हैं, जिनमें काफी बारीकी से काम किया गया है। खबर है कि एक बड़े सीक्वेंस में रणवीर के साथ करीब 200 कलाकार जॉम्बी के रूप में नजर आए हैं। सेट पर आने-जाने वालों पर नजर रखी जा रही है, हालांकि मेकर्स ने अभी सुरक्षा पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

फिल्म के बजट की बात करें तो इसे करीब 300 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, हालांकि मेकर्स ने अभी इस रकम की पुष्टि नहीं की है। फिल्म के प्रोड्यूसर हंसल मेहता ने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि इस फिल्म में एक ऐसा पोस्ट-एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड दिखाया जाएगा, जिसे भारतीय सिनेमा में इस पैमाने पर पहले कभी नहीं बनाया गया है।

सितंबर और नवंबर में लीक हुए लुक्स

सितंबर 2026 में फिल्म के सेट से रणवीर की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। उन तस्वीरों में रणवीर लंबे बालों और दाढ़ी वाले लुक में दिखे थे। एक वीडियो में वह एक छोटी बच्ची को अपनी पीठ पर उठाए नजर आए थे, और उनके साथ एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन भी दिखी थीं।

इतना ही नहीं, 16 नवंबर को रणवीर की एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें उन्होंने भूरे रंग की जैकेट पहनी थी। इस फोटो में भी उनके बाल लंबे थे और उन्होंने अपने चेहरे का कुछ हिस्सा स्कार्फ से ढका हुआ था। इन लीक्स के बाद अब बंद सेट का सहारा लिया गया है।

ऑस्ट्रेलिया का प्लान बदला, मुंबई बनी लोकेशन

शुरुआत में चर्चा थी कि फिल्म की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में होगी, लेकिन बाद में मेकर्स ने इसे मुंबई में करने का फैसला किया। अगस्त 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शूटिंग मुंबई में ही शुरू हुई और अब शहर की असली लोकेशंस पर भी काम करने की योजना है। चर्चा यह भी है कि रणवीर अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण के करीब रहना चाहते थे, इसलिए जगह बदली गई, हालांकि मेकर्स ने इसे लोकेशन बदलने का एकमात्र आधिकारिक कारण नहीं बताया है। मुंबई शहर को कहानी का अहम हिस्सा बनाया गया है, इसलिए असली जगहों पर शूटिंग से फिल्म को एक अलग लुक देने की कोशिश की जा रही है।

जय मेहता का डायरेक्शन और कल्याणी का डेब्यू

‘प्रलय’ का निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं, जो फिल्ममेकर हंसल मेहता के बेटे हैं। जय ने इससे पहले ‘स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी’ में को-डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। साल 2024 में उन्होंने वेब सीरीज ‘लुटेरे’ का निर्देशन भी किया था, जिसकी कहानी समुद्री लुटेरों और एक जहाज पर फंसे लोगों के इर्द-गिर्द थी। यह उनकी पहली फीचर फिल्म होगी।

फिल्म में रणवीर सिंह के साथ मलयालम एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन अहम भूमिका में दिखेंगी। वह फिल्ममेकर प्रियदर्शन की बेटी हैं और ‘प्रलय’ के जरिए बॉलीवुड में अपना डेब्यू करेंगी।

इतनी सिक्योरिटी के बाद भी क्या रणवीर का लुक सीक्रेट रह पाएगा या फिर कोई और 'जासूस' फोटो खींच लेगा?