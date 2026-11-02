रणबीर कपूर ने 'रामायण' की ट्रोलिंग पर दिया करारा जवाब, बोले - 'कुछ तो लोग कहेंगे...'

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रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शक जहां एक तरफ बहुत एक्साइटेड हैं, वहीं दूसरी ओर इसे काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। इस फिल्म को लेकर दो मुख्य बातें हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं: पहला, इसकी कास्टिंग, और दूसरा, फिल्म में इस्तेमाल हुए विजुअल इफेक्ट्स (VFX) और CGI की क्वालिटी। कई लोगों को रणबीर कपूर को भगवान राम के रोल में 'मिसफिट' लग रहा है, तो कई दर्शकों और समीक्षकों ने CGI को 'बनावटी और वीडियो-गेम जैसा' बताया है। यहां तक कि हाल ही में रिलीज हुए 'मंगल रंग' गाने को लेकर भी ऐसी ही बातें सुनने को मिली हैं।

लेकिन अब 44 वर्षीय एक्टर रणबीर कपूर ने इन सब पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हाल ही में भारत भर के 18,000 से भी ज़्यादा छात्रों के साथ बातचीत करते हुए रणबीर ने साफ किया कि उन्हें नकारात्मक टिप्पणियों से कोई फर्क नहीं पड़ता।

ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए उन्होंने किशोर कुमार के आइकॉनिक गाने 'कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना' का जिक्र किया। रणबीर ने कहा कि उनका मानना है कि लोगों की अपनी राय तो हमेशा रहेगी, लेकिन ये इतनी हावी नहीं होनी चाहिए कि आपकी मानसिक शांति को ही भंग कर दे। उन्होंने कहा, 'मैं 'कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना' वाली सोच में यकीन रखता हूं! लोगों की बातों से परेशान न हों। अगर आपके इरादे नेक हैं और आपकी मेहनत व लगन सच्ची है, तो अपने काम को ही बोलने दें।'

उन्होंने आगे कहा कि आखिर में जो मायने रखते हैं, वे वो लोग हैं जो आपकी, आपके काम की, आपकी नीयत और आपकी परवाह करते हैं।