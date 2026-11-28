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एयरपोर्ट लुक्स के नाम पर जब सितारे महंगे ब्रांड्स और ट्रेंडी आउटफिट्स पहनकर टशन दिखाते हैं, तब रणबीर कपूर ने सादगी का रास्ता चुना। फिल्म 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाने वाले एक्टर का यह देसी अवतार उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है। रणबीर ने लाइट ब्लू कलर का शॉर्ट कुर्ता पहना था, जिसका रंग काफी सॉफ्ट और फ्रेश लग रहा था। इस कुर्ते की सादगी उनके पूरे लुक को खास बना रही थी। उन्होंने अपनी स्टाइल में एक कैजुअल टच जोड़ने के लिए कुर्ते की स्लीव्स को कोहनी के पास तक मोड़ रखा था।

इस लुक को पूरा करने के लिए रणबीर ने व्हाइट कलर का पायजामा पहना था। कुर्ते और सफेद पायजामे का यह क्लासिक कॉम्बिनेशन उनके पूरे अंदाज को शानदार बना रहा था। लेकिन इस पूरे आउटफिट में सबसे ज्यादा ध्यान उनकी जैकेट ने खींचा। आमतौर पर लोग कुर्ते के साथ नेहरू जैकेट पहनते हैं, लेकिन रणबीर ने यहाँ कुछ अलग ट्राई किया। उन्होंने बेज कलर की स्लीवलेस जिपर जैकेट पहनी थी, जिसमें हाई-नेक डिजाइन और सामने की तरफ दो बड़े पॉकेट्स बने थे। इस जैकेट ने उनके ट्रेडिशनल लुक को एक मॉडर्न टच दे दिया।

अब बात करते हैं उन डिटेल्स की जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। रणबीर ने अपने पैरों में टैन-ब्राउन कलर के ओपन स्लाइडर्स पहने थे, जो दिखने में चप्पल जैसे थे। इन सैंडल्स की चौड़ी स्ट्रैप उनकी जैकेट के कलर से मैच कर रही थी और उनके देसी लुक को काफी आरामदायक बना रही थी। उनके हाथ में ऑलिव-बेज रंग का एक टेक्सचर्ड बैग था, जिसका बुना हुआ डिजाइन उनके कपड़ों के साथ अच्छी तरह जा रहा था।

एक्सेसरीज के मामले में रणबीर ने डार्क लेंस वाले ब्लैक सनग्लासेस लगाए थे। उनकी बाईं कलाई पर ब्राउन लेदर स्ट्रैप वाली घड़ी और कान में एक छोटी सी गोल्डन बाली नजर आई। सलीके से सेट किए हुए बाल और हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी ने उनके इस क्लासी और सिंपल लुक को पूरी तरह कंप्लीट कर दिया। सच कहें तो, जब बाकी स्टार्स एयरपोर्ट को रैंप बना देते हैं, तब रणबीर का यह 'कम इज मोर' वाला अंदाज काफी रिफ्रेशिंग लगा। क्या आपको लगता है कि सादगी ही नया फैशन स्टेटमेंट है या रणबीर को थोड़ा और ग्लैमर करना चाहिए था?