रणबीर कपूर बोले, 'एलन मस्क की फ्लाइंग कार? भारत ने 5000 साल पहले ही बना ली थी!'

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रणबीर कपूर ने तो अपनी आने वाली फिल्म 'रामायण' के प्रमोशन के दौरान ऐसा कमेंट किया है कि इंटरनेट पर धूम मच गई है! एक प्रमोशनल इवेंट में रणबीर ने एलन मस्क की उड़ने वाली कार के कॉन्सेप्ट को लेकर ऐसी बात कह दी कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं.

उन्होंने मस्क की हाई-फाई तकनीक की तुलना सीधे-सीधे प्राचीन भारतीय महाकाव्य 'रामायण' में वर्णित 'पुष्पक विमान' से कर डाली. रणबीर का कहना था कि भारत ने तो हजारों साल पहले ही उड़ने वाले वाहनों की कल्पना कर ली थी.

रणबीर कपूर ने इवेंट के दौरान कहा, 'मुझे यह भी बताना चाहिए कि एलन मस्क ने हाल ही में एक उड़ने वाली कार बनाई है.' फिर उन्होंने जो कहा, उसने माहौल ही बदल दिया: 'मुझे लगता है कि भारत ने तो 5,000 साल पहले ही 'पुष्पक विमान' के जरिए ऐसा कर दिखाया था!' उनकी इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, खासकर उन लोगों के बीच जो पौराणिक महाकाव्य पर आधारित इस बड़ी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

जो लोग 'पुष्पक विमान' के बारे में नहीं जानते, उन्हें बता दें कि यह 'रामायण' में वर्णित एक पौराणिक उड़ने वाला वाहन है. इसका संबंध रावण से है और बाद में यह भगवान राम की अयोध्या वापसी की यात्रा का हिस्सा बनता है. रणबीर की यह मजेदार तुलना वाकई में प्राचीन महाकाव्य और आज की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं के बीच एक दिलचस्प पुल बना देती है.

दूसरी तरफ, एलन मस्क ने हाल ही में टेस्ला की नई 'रोडस्टर' कार पेश की थी, जिसमें रॉकेट-स्टाइल थ्रस्टर्स लगे हैं. मस्क का दावा है कि यह गाड़ी हवा में उड़ सकती है. टेस्ला ने इस कार के प्रोडक्शन का लक्ष्य 2028 तक रखा है, लेकिन यह उड़ने वाली तकनीक अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है, जिसके सामने कई तकनीकी और कानूनी चुनौतियां खड़ी हैं.

फिल्म 'रामायण' की बात करें तो यह भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है. इसका निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं और नमित मल्होत्रा ​​इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम का, साई पल्लवी माता सीता का और यश रावण का किरदार निभा रहे हैं. सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे. यह फिल्म दो पार्ट में सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसका पहला हिस्सा 5 नवंबर को आने वाला है. इसमें एआर रहमान और हंस जिमर का शानदार संगीत भी शामिल है. अब इतनी बड़ी फिल्म के प्रमोशन में रणबीर ने यह जो बयान दिया है, वो वाकई में वायरल हो रहा है. तो बताओ, रणबीर की बात में कितना दम है?