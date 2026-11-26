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भारतीय सिनेमा में कुछ ही ऐसे सितारे हैं जिनकी एंट्री होते ही पूरा थिएटर तालियों और सीटियों से गूंज उठता है और रजनीकांत उनमें सबसे आगे हैं। चश्मा पहनने का तरीका हो, सिगरेट उछालने का स्टाइल या फिर दुश्मनों को धूल चटाने का अंदाज, उनका अपना एक अलग ही लेवल है। हाल ही में आई जेलर-2 ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उनके एक-एक डायलॉग पर कैसे सीटियां बजी हैं, ये हर किसी ने देखा है। आज की जेन जी के लिए वह सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि असली ऑरा और स्क्रीन प्रेजेंस का एग्जांपल हैं। उनके स्टारडम और एक्टिंग के अलग-अलग शेड्स को समझने के लिए ये सात फिल्में बेस्ट हैं।

1. बाशा (1995)

अगर रजनीकांत के स्वैग को समझना है, तो बाशा से बेहतर कोई शुरुआत नहीं हो सकती। यह उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से एक है। फिल्म में वह माणिक्कम नाम के एक ऑटो ड्राइवर का किरदार निभाते हैं, जो ऊपर से तो बिल्कुल शांत और साधारण दिखता है, लेकिन असल में उसका पास्ट काफी खतरनाक है। जब माणिक्कम का असली रूप सामने आता है, तो वह सीन देखने लायक होता है। इसी फिल्म का वह डायलॉग 'मैं एक बार जो कमिटमेंट कर देता हूं...' दर्शकों के बीच खूब लोकप्रिय हुआ।

2. शिवाजी: द बॉस (2007)

इसमें रजनीकांत का स्टाइल, कॉमेडी और एक्शन का एक परफेक्ट मिक्स मिलता है। वह एक ऐसे एनआरआई का रोल प्ले करते हैं, जो भारत वापस आकर हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में बड़े बदलाव लाना चाहता है। इस मिशन के दौरान उनका सामना ताकतवर भ्रष्ट लोगों से होता है। शंकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में उनका स्क्रीन प्रेजेंस और स्टाइल वाकई काबिले तारीफ है।

3. रोबोट (2010)

इस फिल्म में रजनीकांत ने डबल रोल निभाया है—वह वैज्ञानिक वसीगरन भी हैं और उनके द्वारा बनाया गया रोबोट चिट्टी भी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब चिट्टी इंसानी इमोशन्स को महसूस करने लगता है। बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स और जबरदस्त एक्शन के साथ रजनीकांत के अलग-अलग अंदाज ने इस फिल्म को खास बना दिया। साइंस-फिक्शन पसंद करने वाली जेन जी को उनका यह अवतार जरूर पसंद आएगा।

4. थलपति (1991)

मणिरत्नम के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म रजनीकांत के अभिनय का एक बिल्कुल अलग पहलू दिखाती है। इसमें वह सूर्या नाम के एक युवक का किरदार निभाते हैं, जिसने बचपन से बहुत स्ट्रगल किया है। इस फिल्म की कहानी महाभारत के कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती से इंस्पायर्ड है, जिसमें वफादारी, गहरी दोस्ती और इमोशन्स को बखूबी दिखाया गया है। अगर आपको रजनीकांत की गंभीर एक्टिंग देखनी है, तो यह फिल्म बेस्ट है।

5. मुथु (1995)

इस फिल्म में रजनीकांत एक वफादार नौकर की भूमिका में हैं, जो अपने मालिक के परिवार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। के एस रविकुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा का सही तालमेल है। दिलचस्प बात यह है कि मुथु को जापान में भी बहुत पसंद किया गया था, जिससे पता चलता है कि रजनीकांत का स्टारडम किसी एक भाषा या सरहद तक सीमित नहीं है।

6. कबाली (2016)

यहाँ हम रजनीकांत को एक उम्रदराज गैंगस्टर कबालीश्वरन के रूप में देखते हैं, जो लंबे समय तक जेल में रहने के बाद बाहर आता है। वह अपने परिवार की तलाश करता है और अपने समुदाय को न्याय दिलाने के लिए लड़ता है। फिल्म में उनका सूट-बूट वाला लुक और शांत लेकिन पावरफुल अंदाज काफी चर्चा में रहा था। यह फिल्म उनके स्टारडम का एक मैच्योर और अलग रूप पेश करती है।

7. जेलर (2023)

जेलर में वह रिटायर्ड जेलर टाइगर मुथुवेल पांडियन बने हैं। वह अपने परिवार के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उनका खतरनाक रूप सबके सामने आता है। फिल्म के दमदार डायलॉग्स, एक्शन सीक्वेंस और उनका शांत अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया। साथ ही, अनिरुद्ध रविचंदर के म्यूजिक ने फिल्म के स्वैग को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया।

कुल मिलाकर, रजनीकांत का स्टारडम सिर्फ उनके स्टाइल या डायलॉग्स तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्दे पर उनका जो कॉन्फिडेंस है, वही उन्हें सबसे अलग बनाता है। इन सात फिल्मों को देखने के बाद समझ आएगा कि आखिर दशकों बाद भी उनकी एंट्री पर लोग इतने क्रेजी क्यों होते हैं। वैसे, आपका फेवरेट रजनीकांत अवतार कौन सा है?