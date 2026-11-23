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लोकप्रिय सिटकॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'रीटा रिपोर्टर' बनकर घर-घर में पहचान बनाने वाली अभिनेत्री रमशा फारूकी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. लंबे समय से शो से दूर रहीं रमशा ने हाल ही में रियलिटी शो 'रोडीज़ रीबर्थ' के ऑडिशन में हिस्सा लेकर सबको हैरान कर दिया.

ऑडिशन के दौरान उनकी फिटनेस और कॉन्फिडेंस देखकर दर्शक और जज दोनों ही काफी इंप्रेस हुए. गोकुलधाम सोसाइटी की ख़बरों को अपनी रिपोर्टिंग से मज़ेदार बनाने वाली रमशा ने साल 2025 में इस शो को अलविदा कह दिया था. उनके जाने के बाद से फैंस उनके बारे में जानना चाहते थे, और अब 'रोडीज़' के मंच पर उनकी वापसी ने प्रशंसकों में नया जोश भर दिया है.

ऑडिशन में रमशा ने न सिर्फ अपने पुराने 'रिपोर्टिंग' वाले अंदाज़ में बात की, बल्कि अपनी ज़बरदस्त फिजिकल फिटनेस दिखाते हुए पुश-अप्स भी किए. रमशा फारूकी के लिए 'रोडीज़' का हिस्सा बनना बचपन का सपना था. उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि वह बचपन से ही यह शो देखकर बड़ी हुई हैं और हमेशा इसमें भाग लेना चाहती थीं.

पहले उन्हें लगता था कि वह शायद इस शो के लिए उतनी तैयार या फिट नहीं हैं, लेकिन इस साल उन्होंने खुद को आज़माने का फैसला किया. अपने पहले ही प्रयास में रमशा ने ऑडिशन के शुरुआती दो राउंड सफलतापूर्वक पार कर लिए और पर्सनल इंटरव्यू तक पहुंच गईं.

हालांकि, वह शो में बहुत लंबी पारी नहीं खेल सकीं, लेकिन उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से जजों का दिल जीत लिया. रमशा ने साफ़ किया कि वह इस जर्नी से बहुत कुछ सीखकर लौटी हैं और भविष्य में 'रोडीज़' के साथ-साथ 'खतरों के खिलाड़ी' जैसे रियलिटी शो में भी अपनी किस्मत आज़माना चाहती हैं.

अपनी इस छोटी लेकिन असरदार जर्नी के बारे में बात करते हुए रमशा ने कहा कि वह अपनी पर्सनैलिटी के अलग-अलग पहलुओं को दुनिया के सामने लाना चाहती हैं. उन्होंने अपने फैंस से वादा किया है कि वह हार नहीं मानेंगी और अगली बार और भी ज़्यादा मज़बूती के साथ वापसी करेंगी. सोशल मीडिया पर उनके ऑडिशन का क्लिप तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस उनकी जमकर तारीफ़ कर रहे हैं. दर्शकों का मानना है कि रमशा में एक बेहतरीन एंटरटेनर बनने के सभी गुण मौजूद हैं. फिलहाल, रमशा का यह नया अवतार उनके करियर के लिए एक नई शुरुआत मानी जा रही है.