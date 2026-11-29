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नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह फिल्म न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी धमाल मचा रही है। अब इस फिल्म ने एक बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया है और यह 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है।

Sacinilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अपने 23वें दिन शुक्रवार को 8.45 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ ही भारत में फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 1,000.55 करोड़ रुपये हो गया है। यह बॉलीवुड की सिर्फ दूसरी ऐसी फिल्म है जिसने भारत में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। इससे पहले रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने यह रिकॉर्ड बनाया था।

फिल्म की शुरुआत भी धमाकेदार रही थी और ओपनिंग डे पर 'रामायण' ने 64.85 करोड़ रुपये की बंपर कमाई की थी। दर्शकों और क्रिटिक्स ने फिल्म को शानदार रिव्यू दिए हैं। फिल्म में रणबीर कपूर को भगवान श्रीराम के तौर पर काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन रावण के किरदार में यश ने सबसे ज्यादा सबका ध्यान खींचा है।

AajTak के मुताबिक, 24वें दिन फिल्म ने 14.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। रिपोर्ट के अनुसार इसमें हिंदी के साथ तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं का बड़ा योगदान रहा, जबकि तेलुगु में कमाई 1 करोड़ से कम रही। इस तरह 24 दिनों में इसका कुल नेट कलेक्शन 1015.20 करोड़ रुपये पहुंच गया है। AajTak के अनुसार, फिल्म अब 1800 करोड़ क्लब में पहुंच चुकी है। 24वें दिन विदेशों में 7 करोड़ रुपये की कमाई के साथ इसकी कुल वर्ल्डवाइड कमाई 1814.55 करोड़ रुपये बताई गई है।

AajTak ने यह भी बताया कि 'रामायण' ने 'धुरंधर 2' के 1813 करोड़ के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है और अब यह भारत की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इस लिस्ट में नितेश तिवारी की ही पुरानी फिल्म 'दंगल' सबसे ऊपर है, जिसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 2000 करोड़ था और जो चीन की मदद से इतना पहुंचा था।

इस महागाथा में रणबीर कपूर के अलावा साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, सनी देओल हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आए हैं। फिल्म में लारा दत्ता, अरुण गोविल और रकुल प्रीत सिंह भी अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के साथ IMAX में भी रिलीज की गई है। फिल्म का पहला भाग तो आ चुका है, लेकिन दूसरे भाग का इंतजार अब दिवाली 2027 तक करना होगा।

सच में, क्या कोई और फिल्म अब इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी?