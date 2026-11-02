'रामायण' के 'मंगल रंग' पर भड़के लोग, ए आर रहमान ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब: 'आइसक्रीम बेचो!'

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ऑस्कर विजेता म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान इन दिनों फिल्म 'रामायण' के गानों को लेकर चर्चा में हैं। वैसे तो उनके कई गाने लोगों को पसंद आए हैं, लेकिन हाल ही में रिलीज हुआ 'मंगल रंग' गाना कुछ लोगों को रास नहीं आया। भगवान राम और माता सीता के प्रेम को दर्शाने वाला यह गाना सुनकर कई लोगों को 'कव्वाली' की याद आ गई, जिसके बाद ए आर रहमान को जमकर ट्रोल किया गया।

रामायण एक धार्मिक महाकाव्य है, और इसमें 'कव्वाली' जैसा अंदाज कई लोगों को अच्छा नहीं लगा। अब अपने ऊपर उठे इन सवालों पर ए आर रहमान ने अपनी बात खुलकर रखी है।

रहमान ने कहा है कि वो खुद अपने काम के सबसे बड़े आलोचक हैं और ऐसा नहीं है कि उन्हें अपना बनाया हर गाना पसंद ही आता है।

धुन बनाने में लगती है मेहनत, धैर्य रखें जनाब!

उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि किसी भी गाने को तैयार करने का फैसला एक दिन में नहीं होता। कई बार तो पूरी टीम महीनों तक एक धुन पर काम करती है और उसके पीछे एक गहरी सोच और लंबी प्रक्रिया होती है।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी चीज को समझने के लिए उसके इतिहास और संस्कृति को भी समझना पड़ता है। कुछ चीजों को समय देना बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल अचार की तरह! उनका मानना है कि कुछ धुनें ऐसी होती हैं, जो जितनी पुरानी होती हैं, उतनी ही बेहतर लगती हैं।

रहमान ने यह भी बताया कि कई बार लोग गाने का सिर्फ एक हिस्सा सुनते हैं और उसके पीछे की पूरी सोच को नहीं समझ पाते। इसलिए कभी-कभी धैर्य रखना पड़ता है। वक्त के साथ लोगों को खुद समझ आ जाता है कि आखिर किसी धुन को उस तरह से क्यों बनाया गया था।

उन्होंने साफ कहा कि एक समय के बाद कलाकार को हर किसी की प्रतिक्रिया से प्रभावित होना बंद कर देना चाहिए। एप्पल के सह-संस्थापक स्टीव जॉब्स की बात का जिक्र करते हुए उन्होंने तंज कसा, "अगर आप सबको खुश करना चाहते हैं, तो जाकर आइसक्रीम बेचिए!"

'मंगल रंग' में क्या है खास?

अब बात करते हैं 'मंगल रंग' गाने के म्यूजिक की, जिसकी वजह से ये सारा विवाद शुरू हुआ।

रहमान के अनुसार, उन्होंने इस गाने को बनाते समय भारतीय शास्त्रीय संगीत के अलग-अलग रागों से प्रेरणा ली है। उन्होंने बताया कि इसमें बिलावल राग के शुद्ध स्वरों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा, इसमें मांड़ राग की झलक भी है, जिसका प्रयोग अक्सर भजनों और शादी के गानों में होता है। साथ ही, इसमें पहाड़ी राग के कुछ सुरों को भी शामिल किया गया है।

रहमान की कोशिश थी कि गाने में भक्ति संगीत की झलक भी रहे और उनका अपना म्यूजिक स्टाइल भी बरकरार रहे। और पता है क्या? शुरुआती आलोचना के बावजूद, इस गाने ने यूट्यूब के ट्रेंडिंग म्यूजिक चार्ट में पहला स्थान हासिल कर लिया है! यानी पब्लिक को भले ही 'कव्वाली' दिखी हो, लेकिन प्यार भी खूब बरसा है।

अब आप ही बताओ, क्या रहमान सर की इस बात में दम है या ट्रोलर्स ने वाकई कुछ ज्यादा ही ओवररिएक्ट कर दिया?