मनोरंजन

बॉलीवुड के वो दिग्गज संगीतकार जिनकी धुनें और गाने किसी भी फिल्म में जान फूंक देते हैं, वो हैं एआर रहमान! उनके जादू का हर कोई कायल है. लेकिन आजकल नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म 'रामायण' में उनके संगीत को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. खैर, रिस्पॉन्स जैसा भी हो, क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म का म्यूजिक तैयार करने में रहमान को पूरे तीन साल लगे हैं? जी हाँ, ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान ने हाल ही में खुद ये बड़ा खुलासा किया है!

रहमान ने बताया कि उन्होंने रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' फिल्म पर लगभग तीन साल तक काम किया है. और ज़रा सोचिए, इतने लंबे समय तक सिर्फ इसी एक प्रोजेक्ट पर पूरा फोकस बनाए रखने के लिए उन्होंने कोई और फिल्म या प्रोजेक्ट हाथ में लिया ही नहीं! 'इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया' (IFFI) की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये खुलासा करते हुए कहा कि दो हिस्सों में बन रही इस बड़ी और महत्वाकांक्षी फिल्म का संगीत तैयार करने में वाकई बहुत ज़्यादा वक्त और असाधारण मेहनत लगी है.

और क्या आप जानते हैं कि इस संगीतमय सफर में वे अकेले नहीं थे? उन्होंने जर्मन संगीतकार हैंस जिमर के साथ मिलकर 'रामायण' का दमदार म्यूजिक तैयार किया है! इन दो दिग्गजों की जुगलबंदी, मतलब कुछ तो कमाल का होगा ही! लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था. एक गाना, 'रावण तांडव', तो इतना चैलेंजिंग निकला कि उसे फाइनल करने के लिए टीम को एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 12 से 13 बार कोशिश करनी पड़ी.

रहमान ने खुद इस बारे में अपनी बात रखी, उन्होंने बताया, 'हम पिछले तीन साल से 'रामायण' के संगीत, उसकी थीम और बाकी सभी बारीकियों पर काम कर रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा कि इनमें से कुछ गानों के तो 12-13 वर्जन तक बने हैं. 'रावण तांडव' के भी असल में इतने ही वर्जन बने और 'फिर आखिरकार हमें एक ऐसा वर्जन मिला, जो सबको पसंद आया.' अरे भाई, एक गाने को 13 बार बनाना? ये तो संगीत की दुनिया में पीएचडी करने जैसा है! क्या कहते हो?

और सिर्फ यही नहीं, 'रामायण' पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए रहमान ने करीब 10-12 फिल्में छोड़ दीं और कई बड़े फिल्ममेकर्स के ऑफर ठुकराए. उन्होंने साफ़ कहा कि वे अपना फोकस किसी और चीज़ पर बांटना नहीं चाहते थे, बल्कि इस महान महाकाव्य की विशाल दुनिया पर ही पूरी तरह से ध्यान लगाना चाहते थे. उन्होंने तो इस बात पर गर्व भी जताया कि 'रामायण' की वजह से उन्होंने इतने अहम प्रोजेक्ट्स के ऑफर्स छोड़े. अब इतनी शिद्दत और लगन देखकर तो लगता है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक पूरा अनुभव होने वाला है!

तो आखिर एआर रहमान कोई फिल्म एक्सेप्ट कैसे करते हैं? उनका कहना है कि वे उन प्रोजेक्ट्स को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं जो उन्हें और उनकी पूरी टीम को क्रिएटिव तौर पर कुछ नया खोजने और एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं. वे तभी 'हाँ' कहते हैं जब उन्हें सच में कोई प्रोजेक्ट दिल से पसंद आता है और वे उसे एन्जॉय करते हैं. जब उन्हें मज़ा आता है, तो उनकी पूरी टीम भी जोश से भर जाती है. अब इतने पैशन से काम करने वाला तो एक ही हो सकता है, वो है हमारा एआर!

लगता है 'रामायण' का संगीत सिर्फ धुन नहीं, बल्कि एक गहरी तपस्या का फल है, है ना?