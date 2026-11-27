मनोरंजन

मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी फिल्म 'गजब रात' को लेकर चर्चा में हैं। इसी बीच उन्होंने राम गोपाल वर्मा के काम करने के अंदाज और उनके विद्रोही स्वभाव के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि राम गोपाल वर्मा फिल्म बनाने के पुराने और घिसे-पिटे तरीकों को नहीं मानते थे, और इसी वजह से 'शूल' जैसी दमदार फिल्में बन पाईं।

मनोज के मुताबिक, उस दौर में प्रोड्यूसर्स 'शूल' जैसी फिल्मों को बढ़ावा नहीं देते थे। उन्होंने बताया कि मनोरंजन जगत में एक ऐसा ग्रुप था जो पूरी तरह से विद्रोही था और पुरानी परंपराओं से अलग हटकर कुछ करना चाहता था। उन सभी पैशनेट युवाओं को राम गोपाल वर्मा का साथ और संरक्षण मिला, जिससे ऐसी फिल्में बनाना संभव हो पाया।

फिल्म 'शूल' के क्लाइमेक्स सीक्वेंस की यादें ताजा करते हुए मनोज बाजपेयी ने बताया कि फिल्म की आखिरी स्पीच उन्होंने एक ही टेक में दी थी। इस एक टेक को परफेक्ट बनाने के लिए उन्होंने 200-300 बार प्रैक्टिस की थी, क्योंकि मेकर्स इसे एक ही बार में शूट करने की प्लानिंग कर रहे थे।

उन्होंने उस समय की तकनीकी चुनौतियों का भी जिक्र किया। उस दौर के कैमरे आवाज करते थे और उनकी मैगजीन लिमिटेड होती थी, जो कुछ मिनटों में खत्म हो जाती थी। मनोज ने बताया कि इस पूरे सीक्वेंस को बहुत बारीकी से प्लान किया गया था और यह तय था कि कौन सा कैमरा कब चलेगा और डायलॉग कब शुरू होगा। उनके लिए यह अनुभव काफी चुनौतीपूर्ण और मजेदार था।

बता दें कि 1999 में रिलीज हुई क्राइम-एक्शन ड्रामा 'शूल' का निर्देशन ईश्वर निवास ने किया था, जबकि इसे राम गोपाल वर्मा ने लिखा और प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी ने इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह की मुख्य भूमिका निभाई थी, जो बिहार के मोतिहारी में भ्रष्ट राजनीति और अपराध के गठजोड़ से लड़ते हैं।

सोचिए, अगर उस वक्त आरजीवी जैसा कोई 'बागी' डायरेक्टर न होता, तो क्या हमें ऐसी रीयलिस्टिक फिल्में देखने को मिलतीं? आपको मनोज बाजपेयी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है?