मनोरंजन

राकेश बेदी हिंदी सिनेमा के जाने-माने अभिनेता हैं, जिन्होंने टीवी और फिल्मों दोनों में अपनी अलग पहचान बनाई है। हाल ही में उन्हें स्पाई-एक्शन थ्रिलर 'धुरंधर' और 'धुरंधर द रिवेंज' में जमील जमाली के किरदार से एक बार फिर ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन अब राकेश बेदी ने अपनी एक पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्म को याद कर ऐसा दावा किया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है।

'एक दूजे के लिए' का जलवा और धमकियों का दौर

राकेश बेदी का कहना है कि साल 1981 में आई उनकी रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म 'एक दूजे के लिए' असल में 'धुरंधर' से भी कहीं ज़्यादा बड़ी हिट थी। सोचो ज़रा, बिना सोशल मीडिया और इंस्टा रील्स के, इस फिल्म ने कमाल कर दिया था! 21 नवंबर को 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) में 'धुरंधर' की स्क्रीनिंग हुई थी, जहाँ राकेश बेदी खुद मौजूद थे और उन्होंने 'इंडियन पैनोरमा' सेक्शन का उद्घाटन भी किया। स्क्रीनिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी फिल्मों की सफलता पर बात की।

और वहीं, उन्होंने ज़िक्र किया 'एक दूजे के लिए' का। राकेश बेदी ने बताया कि आज की पीढ़ी शायद सोच भी नहीं सकती कि वो फिल्म कितनी बड़ी सफलता थी। उन्होंने कहा, 'आज तो एक बटन दबाते ही आप 1 सेकंड में पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था। फिर भी, यह फिल्म भारत के अलग-अलग शहरों में चार से पांच साल तक चलती रही!' दर्शक इस फिल्म के किरदारों से गहराई से जुड़ गए थे।

अब यहाँ आता है असली ट्विस्ट! राकेश बेदी ने बताया कि 'एक दूजे के लिए' में उनका किरदार चक्रवर्ती, जिसे सब 'चक्रम' कहते थे, एक अजीब सा मजाकिया विलेन था। उनका किरदार ही हीरो और हीरोइन की मौत का कारण बनता है। अब दर्शकों ने इसे कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। एक्टर ने खुलासा किया, 'नतीजा यह हुआ कि मुझे चिट्ठियों के ज़रिए जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। उस समय फोन तो होते नहीं थे, इसलिए चिट्ठियां आती थीं जिनमें लिखा होता था- 'हम तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारी वजह से ये लोग मर गए'!'

कमल हासन और रति अग्निहोत्री की हिंदी सिनेमा में डेब्यू वाली ये फिल्म एक दुखांत प्रेम कहानी थी, जिसे के. बालचंदर ने डायरेक्ट किया था। राकेश बेदी का 'चक्रम' किरदार, जो सपना (रति अग्निहोत्री) की मां के कहने पर उसे वासु (कमल हासन) से दूर करने आता है, लेकिन खुद सपना से प्यार करने लगता है। और आख़िर में, वासु को यकीन दिला देता है कि सपना उसी से शादी कर रही है... और बाकी तो इतिहास है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी हिट हुई थी, उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई वाली फिल्मों में से एक थी।

'धुरंधर' का दौर और कामयाबी के नए मायने

राकेश बेदी ने पहले भी ऐसी पॉपुलैरिटी देखी है। उन्होंने याद किया कि उनका टीवी शो 'ये जो है जिंदगी' भी बेहद सफल रहा था, लेकिन तब भी सोशल मीडिया न होने की वजह से उसकी पहुंच थोड़ी लिमिटेड थी। लेकिन 'धुरंधर' की सफलता की कहानी बिल्कुल अलग है। एक्टर ने कहा, 'पिछले 10-15 सालों में मुझे कभी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली। मेरी फिल्में हिट रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी हिट कभी नहीं रहीं।' यहाँ वो थोड़ा मज़ाक करते हुए कहते हैं, 'मुझे नहीं लगता कि किसी और को 'धुरंधर' जैसी सफलता मिली होगी (हंसते हुए)। यह वाकई बेमिसाल है।'

और पता है क्या? इस फिल्म की कामयाबी इतनी तगड़ी है कि फिल्म एक्सपर्ट्स भी इसे अलग ही लेवल पर ले गए हैं। अब भारतीय सिनेमा के तीन सबसे बड़े पड़ावों में गिना जा रहा है 'मुगल-ए-आजम' (1960), 'शोले' (1975) और 'धुरंधर' को! मतलब भाई, अब तो 'धुरंधर' एक बेंचमार्क बन गई है।

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी 'धुरंधर', जो 2025 में आई थी, दो हिस्सों वाली फिल्म का पहला पार्ट था। इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन और सारा अर्जुन जैसे बड़े-बड़े एक्टर्स ने काम किया था। फिल्म को क्रिटिक्स ने भी बहुत सराहा और इसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खाड़ी देशों में बैन होने के बावजूद इसने दुनिया भर में 1,300 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाए। और इसका दूसरा पार्ट, 'धुरंधर द रिवेंज' तो और आगे निकल गया, जिसने दुनिया भर में ₹1,800 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ₹1,000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास रच दिया।

तो बताओ, कौन सी हिट आपको ज़्यादा बेमिसाल लगती है, 'एक दूजे के लिए' का वो प्यार या 'धुरंधर' का वो बॉक्स ऑफिस का कमाल?