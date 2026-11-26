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रियलिटी शो एंटरटेनर राहुल महाजन 51 साल के हो चुके हैं और अब वो चौथी बार शादी करना चाहते हैं। उज्जवल त्रिवेदी के पॉडकास्ट में राहुल ने बताया कि वो अगले साल शादी जरूर कर लेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि उम्र बढ़ने के साथ शादी के चांस कम होते जाते हैं।

राहुल अपनी पिछली तीन शादियों के टूटने की वजह जल्दबाजी में लिए गए फैसले बताते हैं। इसी गलती को दोबारा न दोहराने के लिए उन्होंने इस बार एक नया प्लान बनाया है। वो अब शादी से पहले लिव-इन रिलेशनशिप में रहेंगे। राहुल का कहना है कि वो अपनी लेडीलव के साथ छह महीने या एक साल तक लिव-इन में रहेंगे और उसके बाद ही शादी का फैसला लेंगे। उनके हिसाब से एक-दो साल डेट करने के बाद भी शादी के बारे में सोचा जा सकता है।

राहुल का मानना है कि लाइफ में किसी न किसी रिश्ते में रहना जरूरी है, वरना बहुत अकेलापन महसूस होता है। वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी की जर्नी देखने वाला कोई हो और वो भी किसी की जिंदगी का हिस्सा बनें।

शादी की सही उम्र पर अपनी राय रखते हुए राहुल ने कहा कि कम उम्र में शादी होना बेहतरीन होता है क्योंकि तब कपल साथ में ग्रो करता है। उन्होंने कम ऐसे लोग देखे हैं जिनकी 20-25 की उम्र में शादी हुई हो और उनका रिश्ता टूटा हो। राहुल का कहना है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान सख्त होता जाता है और फिर साथ में ग्रो करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से रिश्ता लंबा नहीं चल पाता।

अगर राहुल की पुरानी शादियों की बात करें, तो उनकी पहली शादी 2006 में श्वेता सिंह से हुई थी। इसके बाद 2010 में उन्होंने डिंपी महाजन से शादी की और तीसरी बार उनका रिश्ता नताल्या इलिना के साथ जुड़ा था।

भाई साहब का कॉन्फिडेंस तो देखो, तीन बार फेल होने के बाद भी उन्हें यकीन है कि वो इकलौते हैं जो शादी में भरोसा रखते हैं। वैसे लिव-इन वाला आईडिया बुरा नहीं है, कम से कम जल्दबाजी तो नहीं होगी। पर क्या चौथी बार में बात बनेगी? ये तो समय ही बताएगा!