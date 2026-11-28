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राम गोपाल वर्मा की आने वाली फिल्म 'पुलिस कंपनी' में फरदीन खान एक बिल्कुल नए और दमदार अंदाज में नजर आने वाले हैं। फिल्म से उनका एक नया लुक सामने आया है, जिसमें वह पहले के मुकाबले काफी अलग और गंभीर दिख रहे हैं। यह बदला हुआ रूप उनके फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है। फिल्म से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक, फरदीन ने इस किरदार के लिए खुद को पूरी तरह बदल लिया है। उनका यह नया लुक और किरदार को निभाने का अंदाज काफी प्रभावशाली बताया जा रहा है, जिसे दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। खबर है कि सेट पर भी उनके इस बदलाव ने पूरी टीम को काफी प्रभावित किया है और हर कोई उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित है।

सोशल मीडिया पर फरदीन की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें उनका अंदाज काफी डरावना और रौबदार नजर आ रहा है। इस तस्वीर में वह बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, जिसे देखकर फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि फिल्म में वह ग्रे शेड वाला किरदार निभा सकते हैं। हालांकि, उनके किरदार से जुड़ी बाकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फिल्म 'पुलिस कंपनी' का निर्देशन राम गोपाल वर्मा कर रहे हैं और भूषण कुमार इसके निर्माता हैं। इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। कहानी मुंबई पुलिस के चर्चित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक के जीवन पर आधारित है, जिससे फिल्म में पुलिस और अपराध की दुनिया के कई दिलचस्प पहलू देखने को मिल सकते हैं।

अगर फरदीन के हालिया काम की बात करें, तो वह साल 2026 में आई फिल्म 'राजा शिवाजी' में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां का किरदार निभाया था। इससे पहले साल 2025 में वह फिल्म 'हाउसफुल 5' में देव डोब्रियाल के रोल में दिखाई दिए थे। अभिनय की दुनिया में उनकी वापसी साल 2024 में हुई थी, जब वह संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' का हिस्सा बने थे। इसके बाद वह फिल्म 'खेल खेल में' और 'विस्फोट' में भी नजर आए।

सच कहें तो फरदीन खान जिस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वह काबिल-ए-तारीफ है। मुगल बादशाह से लेकर अब इस डरावने लुक तक, वह अपनी रेंज दिखा रहे हैं। अब बस यह देखना है कि राम गोपाल वर्मा के साथ उनकी यह जोड़ी स्क्रीन पर कितना धमाका करती है।