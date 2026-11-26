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संजय लीला भंसाली अपने सीन्स में परफेक्शन लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिल्म 'पद्मावत' के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक शॉट को बिल्कुल असली दिखाने की चाहत में रणवीर सिंह को 24 थप्पड़ खाने पड़े। इस पूरे किस्से का खुलासा रजा मुराद ने किया है, जिन्होंने फिल्म में उनके साथ काम किया था।

रजा मुराद ने बताया कि फिल्म के एक खास सीन के लिए उन्हें रणवीर सिंह को थप्पड़ मारने थे। जब इस सीन की पहली बार शूटिंग हुई, तो संजय लीला भंसाली को वह सही नहीं लगा। भंसाली चाहते थे कि थप्पड़ की आवाज और उसका चेहरा पर पड़ने वाला असर पूरी तरह असली दिखे। इसी वजह से उन्होंने रजा मुराद से बार-बार एक्टर को थप्पड़ मारने के लिए कहा।

सीन के रीटेक होते रहे और भंसाली बस यही कहते रहे कि रणवीर को एक और थप्पड़ मारिए। जब तक फाइनल शॉट मिला, तब तक रणवीर सिंह कुल 24 थप्पड़ खा चुके थे। इस पूरी प्रक्रिया के बाद रणवीर के गाल पूरी तरह सूज गए थे।

रणवीर का डेडिकेशन और मेहनत

रजा मुराद ने रणवीर सिंह के काम के प्रति समर्पण की काफी तारीफ की है। उन्होंने बताया कि रणवीर अपने काम को लेकर बेहद सीरियस रहते हैं और अपने किरदार में पूरी तरह खो जाते हैं। सेट पर भी वह बहुत कम बात करते थे। 24 बार रीटेक होने के बावजूद उन्होंने सीन में पूरा सहयोग किया और किसी भी मोड़ पर कोई आपत्ति नहीं जताई। रजा मुराद के मुताबिक रणवीर बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं।

मेहनत की बात करें तो यह भी सामने आया था कि खिलजी के किरदार में ढलने के लिए रणवीर ने 21 दिनों तक खुद को आइसोलेट किया था।

फिल्म का सफर और विवाद

फिल्म 'पद्मावत' साल 2018 में रिलीज हुई थी। इसमें रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था, जबकि दीपिका पादुकोण रानी पद्मावती और शाहिद कपूर महारावल रतन सिंह के रोल में नजर आए थे। रिलीज से पहले इस फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ था, लेकिन विवादों के बाद जब यह सिनेमाघरों में आई, तो बॉक्स ऑफिस पर इसने गर्दा उड़ा दिया था।

मतलब परफेक्शन के लिए इतने थप्पड़? भाई, रणवीर की डेडिकेशन तो नेक्स्ट लेवल है, पर भंसाली सर भी कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए थे!