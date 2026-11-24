मनोरंजन

एंटरटेनमेंट के शौकीनों के लिए आने वाला शुक्रवार 27 नवंबर एकदम फाड़ू रहने वाला है! सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक, नई कहानियों और अपने फेवरेट स्टार्स का पूरा जमावड़ा लगने जा रहा है. बॉक्स ऑफिस पर तो एक नहीं, बल्कि दो बड़ी फिल्में आमने-सामने खड़ी होंगी, जिनका टेस्ट एक-दूसरे से बिल्कुल जुदा है.

सिनेमाघरों में बड़ा घमासान: 'प्रेम' और 'गनमास्टर' की टक्कर

एक तरफ जहां राजश्री प्रोडक्शंस की पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए सूरज आर. बड़जात्या की फ़िल्म 'ये प्रेम मोल लिया' सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है, वहीं दूसरी ओर एक्शन के किंग इमरान हाशमी अपनी धमाकेदार थ्रिलर फ़िल्म 'गनमास्टर G9' के साथ दर्शकों को एंटरटेन करने आ रहे हैं. दोनों ही फिल्में शुक्रवार 27 नवंबर को रिलीज होंगी और देखना होगा कि कौन बाजी मारता है!

'ये प्रेम मोल लिया': दोस्ती, प्यार और परिवार का फुल ड्रामा

निर्देशक सूरज आर. बड़जात्या की ये बहुप्रतीक्षित पारिवारिक और रूमानी ड्रामा फ़िल्म 'ये प्रेम मोल लिया' 27 नवंबर को रिलीज़ हो रही है. इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे चहेते आयुष्मान खुराना पहली बार बड़जात्या जी के आइकॉनिक किरदार 'प्रेम' की भूमिका में नज़र आएंगे. उनके साथ लीड रोल में हैं एक्ट्रेस शरवरी. फ़िल्म की कहानी दो जिगरी दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी गहरी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल जाती है और फिर शादी के बाद उन्हें फैमिली की एक्सपेक्टेशन्स और इमोशन्स के एक नए दौर से गुज़रना पड़ता है. अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा, स्वानंद किरकिरे और सौम्या टंडन जैसे टैलेंटेड एक्टर्स से सजी इस फ़िल्म में हिमेश रेशमिया का संगीत है, तो समझो कुछ तो बात होगी! गानों और पारिवारिक बैकग्राउंड को देखते हुए इसे बॉक्स ऑफिस पर एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है.

'गनमास्टर G9': डबल लाइफ और बदले का तूफान

पारिवारिक ड्रामा के ठीक उलट, निर्देशक आदित्य दत्त की रोमांटिक एक्शन-थ्रिलर 'गनमास्टर G9' भी उसी दिन बड़े पर्दे पर आ रही है. इसमें इमरान हाशमी, जेनेलिया देशमुख और अपारशक्ति खुराना जैसे धांसू एक्टर्स लीड रोल्स में दिखेंगे. कहानी ईश्वर (जो इमरान हाशमी बने हैं) नाम के एक सीधे-सादे डेयरी किसान के जीवन पर बेस्ड है, जिसकी एक डबल लाइफ है... जब एक खतरनाक क्रिमिनल गैंग उसकी शांत ज़िंदगी, परिवार और प्यार के लिए खतरा बन जाता है, तो वो अपने अपनों को बचाने के लिए हर हद पार कर देता है. ट्रेड पंडितों का मानना है कि इमरान और जेनेलिया की जोड़ी और उनके दमदार एक्शन सीक्वेंस उन लोगों को थिएटर तक खींच सकते हैं, जिन्हें थ्रिलर फिल्में देखना पसंद हैं.

'मायसा' ने रास्ता छोड़ा, बॉक्स ऑफिस को राहत

बॉक्स ऑफिस में इस हफ्ते के समीकरणों को लेकर खूब कयास लगाए जा रहे थे. पहले रश्मिका मंदाना की एक्शन-थ्रिलर फ़िल्म 'मायसा' भी 27 नवंबर को ही रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने लास्ट मिनट पर इसकी रिलीज़ डेट आगे बढ़ा दी है. 'मायसा' के हटने से तीन-तरफा भिड़ंत टल गई, वरना बॉक्स ऑफिस पर महाभारत हो जाती! अब इसका सीधा फायदा 'ये प्रेम मोल लिया' और 'गनमास्टर G9' को स्क्रीन्स और दर्शकों की संख्या के रूप में मिलने की उम्मीद है. मतलब दोनों के लिए ही विन-विन सिचुएशन!

ओटीटी पर भी फुल मसाला!

सिनेमाघरों के अलावा, 27 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी दो चर्चित प्रोजेक्ट्स स्ट्रीम होने जा रहे हैं. सिनेमाघरों में लंबी पारी खेलने और अच्छी कमाई करने के बाद, नीम करौली बाबा के जीवन और आध्यात्मिक यात्रा पर बेस्ड बायोपिक ड्रामा फ़िल्म 'हनुमान अंश' अब सोनी लिव (Sony LIV) पर आ रही है. विशाल चतुर्वेदी के डायरेक्शन में बनी इस फ़िल्म में शोभिनव सत्या, विहान शेडगे और चंदन के आनंद लीड रोल्स में हैं. वहीं दूसरी ओर, जियो हॉटस्टार (JioHotstar) पर वेब सीरीज़ 'ढाई चाल' दस्तक देगी. लेखक नवीन चौधरी के नॉवेल्स पर बेस्ड ये सीरीज़ जयपुर के एक कॉलेज स्टूडेंट मयूर की कहानी है, जो छात्र राजनीति के दांव-पेंच में उलझता दिखेगा. इसमें गगन अरोड़ा, आदिल खान और अंजलि तत्रारी जैसे एक्टर्स अहम किरदारों में दिखेंगे. एकदम मिक्सचर, हर टेस्ट के लिए कुछ ना कुछ!

तो भाईसाहब, पॉपकॉर्न रेडी है ना? किस फिल्म से अपनी वीकेंड वाइब्स सेट कर रहे हो?