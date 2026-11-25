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प्रभु देवा और सिमरन की आने वाली फिल्म 'कमल श्रीदेवी' के मेकर्स ने एक धमाकेदार बिहाइंड-द-सीन्स (BTS) वीडियो रिलीज किया है। फिल्म की प्रोड्यूसर सौंदर्या रजनीकांत ने यह क्लिप शेयर की है, जिसे देखकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है।

कृष्णानंद कोट्टारपट्टू के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म एक रोमांटिक फैमिली एंटरटेनर होने वाली है। इस BTS वीडियो में सिर्फ लीड जोड़ी ही नहीं, बल्कि मिथुन जय शंकर और स्मेहा मणिमेगालाई जैसे अहम कलाकार भी नजर आ रहे हैं।

शूटिंग की बात करें तो फिल्म का एक बड़ा हिस्सा मुन्नार और चेन्नई की खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया जा चुका है। टीम अब शूटिंग के आखिरी स्टेज पर है और कोशिश है कि दर्शकों को एक इमोशनल सिनेमाई एक्सपीरियंस दिया जाए।

फिल्म का म्यूजिक भी एक बड़ा हाईलाइट होने वाला है, क्योंकि इसे तीन बार के नेशनल अवार्ड विनर जी.वी. प्रकाश तैयार कर रहे हैं। बाकी की टीम में शरण वेलायुधन सिनेमेटोग्राफी संभाल रहे हैं, एडिटन राजा एडिटिंग देख रहे हैं और राजीव नंबियार प्रोडक्शन डिजाइन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

'कमल श्रीदेवी' को सौंदर्या रजनीकांत की ज़ियन फिल्म्स और मगेष राज पसिलियन की एमआरपी एंटरटेनमेंट्स ने मिलकर प्रोड्यूस किया है।

फिल्म की रिलीज का इंतजार और बढ़ गया है।