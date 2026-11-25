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ओटीटी की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज 'पंचायत' के पांचवे सीजन का लेटेस्ट ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है. प्राइम वीडियो, जो भारत का सबसे बड़ा ओरिजिनल कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, उसने इस कॉमेडी-ड्रामा सीरीज का आधिकारिक ट्रेलर जारी किया है.

नई सत्ता और ड्रामे के नए दौर के साथ 'पंचायत' एक बार फिर दर्शकों के लिए लौट आई है. इस बार इमोशंस, दिल को छू लेने वाले पल और ग्रामीण भारत की बेबाक झलक का एक धांसू कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, . ट्रेलर में फुलेरा में कुर्सी बदल गई है, लेकिन मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं.

ट्रेलर में दिखाया गया है कि फुलेरा में अब कुर्सी किसी और के हाथ में आ चुकी है. प्रधानजी, जिनका किरदार रघुबीर यादव निभा रहे हैं, उन्हें गद्दी के बिना अपनी नई जिंदगी से तालमेल बिठाने में बहुत दिक्कत हो रही है. वहीं, सचिव जी, यानी जितेंद्र कुमार, अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाओं, दोस्ती और पंचायत की बदलती पॉलिटिक्स के बीच बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.

सबसे मजेदार बात तो यह है कि सचिव जी और रिंकी (संविंका) की लव स्टोरी में भी एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आने वाला है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. जाने-पहचाने चेहरों, नई चुनौतियों और छोटे शहर के एंटरटेनमेंट से भरपूर ड्रामे के साथ फुलेरा एक बार फिर हंगामा करने के लिए तैयार है. अब सवाल यह है कि क्या सचिव जी को उनका मनचाहा प्यार मिलेगा और क्या नए प्रधानपति गांव की जिम्मेदारी संभाल पाएंगे?

'पंचायत सीजन 5' का डायरेक्शन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है. इसे दीपक कुमार मिश्रा, चंदन कुमार और अरुणाभ कुमार ने बनाया है, वहीं इसकी कहानी चंदन कुमार ने लिखी है. द वायरल फीवर (TVF) ने इसे प्रोड्यूस किया है. सीरीज में एक बार फिर जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, सुनीता राजवर, फैजल मलिक, चंदन रॉय, संविका, दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक जैसे शानदार कलाकार अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरेंगे.

इस वेब सीरीज की ओटीटी रिलीज की डेट मेकर्स ने पहले ही बता दी थी. अब ट्रेलर देखकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है. 'पंचायत सीजन 5' 3 दिसंबर, 2026 को भारत और दुनियाभर के 240 से ज्यादा देशों में प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. तो तैयार हो जाओ, क्योंकि फुलेरा में धमाका होने वाला है!