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एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन ने उन लोगों की जमकर क्लास ली है जो उनके चेहरे में बदलाव देखकर यह दावा करते हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। जैस्मीन ने साफ कर दिया है कि उन्होंने ऐसी किसी सर्जरी का सहारा नहीं लिया है।

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा नोट शेयर करते हुए जैस्मीन ने ट्रोलर्स से 'शांत होने' की अपील की। उन्होंने बताया कि वो अक्सर सफर करती हैं, अलग-अलग मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम करती हैं और कई बार पूरी नींद भी नहीं ले पातीं, जिसकी वजह से वो थक जाती हैं। यही नहीं, साइनस में सूजन और वजन बढ़ने की वजह से भी उनके चेहरे पर फर्क नजर आता है।

जैस्मीन ने तंज कसते हुए लिखा कि उनका चेहरा कोई 'पक्का इंस्टाग्राम फिल्टर' नहीं है जो हमेशा एक जैसा दिखे। उन्होंने कहा कि कभी चेहरे पर सूजन होती है तो कभी चेहरा उतरा हुआ लगता है, और कई बार तो मेकअप भी अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल करता है। सर्जरी के दावों पर उन्होंने यह भी कहा कि प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए भी वक्त चाहिए होता है।

एक्ट्रेस ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए लिखा, "मैं हड्डियों, खून और मांसपेशियों से बनी हूं। सच में मैं अपने चेहरे से प्यार करती हूं। खुश रहने के लिए डेली परफेक्ट दिखने की जरूरत नहीं है।" उन्होंने ट्रोलर्स से गुजारिश की कि इस इंसान को जरा सांस तो लेने दो।

जैस्मीन भसीन ने अपने करियर की शुरुआत 2011 में तमिल फिल्म 'वानम' से की थी और टीवी पर 2015 में 'टशन-ए-इश्क' से नजर आईं। वो 'दिल से दिल तक', 'नागिन 4', 'खतरों के खिलाड़ी 9' और 'बिग बॉस 14' जैसे शोज का हिस्सा रही हैं और हाल ही में उन्हें पंजाबी फिल्म 'जुदा' में देखा गया था।

सच तो ये है कि हर किसी को हर वक्त 'परफेक्ट' दिखना मुमकिन नहीं, और ये कहना कि थोड़ा सा चेहरा बदला तो सर्जरी करा ली, वाकई बहुत ज्यादा है। वैसे, आप क्या सोचते हैं—क्या सोशल मीडिया पर सेलेब्स को अपनी नैचुरल लुक्स को लेकर इतना जज किया जाना सही है?