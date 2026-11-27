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सारा तेंदुलकर अक्सर अपने मॉडर्न और ग्लैमरस फैशन सेंस के लिए चर्चा में रहती हैं और इवेंट्स से लेकर पार्टीज़ तक में एक से बढ़कर एक आउटफिट्स पहनती हैं। कुछ समय पहले वह ब्लैक शिमरी नेट ड्रेस में नजर आई थीं, लेकिन अब उनका एक बिल्कुल अलग और सादगी भरा अंदाज चर्चा बटोर रहा है। सारा रांची एयरपोर्ट पर अपनी भाभी सानिया तेंदुलकर के साथ स्पॉट हुईं, जहां उनकी ड्रेसिंग इतनी सिंपल और खूबसूरत थी कि हर कोई उन्हें देखता रह गया।

इस लुक में सारा ने कोई हैवी मेकअप या तड़क-भड़क वाला आउटफिट नहीं चुना, बल्कि एक फ्लोरल प्रिंट वाले सलवार-सूट में खुद को बेहद ग्रेसफुल रखा। सबसे ज्यादा ध्यान उनकी बड़ी सी लाल बिंदी ने खींचा, जिसने उनके पूरे लुक को एक जुदा पहचान दी। सारा ने क्रीम और ऑफ-वाइट कलर का फ्लोरल प्रिंट सलवार-सूट पहना था, जिसके कुर्ते पर गुलाबी और ऑरेंज कलर के खूबसूरत फूल बने हुए थे। ये फूल आउटफिट को एक फ्रेश लुक दे रहे थे। कुर्ते की स्लीव्स और नीचे की तरफ सफेद बारीक लेस लगी हुई थी, जिसने इसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया।

इस आउटफिट के साथ उन्होंने ऑरेंज-पीच शेड का हल्का दुपट्टा कैरी किया था। पूरे सूट का कलर कॉम्बिनेशन काफी सॉफ्ट था, जिससे सारा का अंदाज काफी एलिगेंट लग रहा था। स्टाइलिंग की बात करें तो उन्होंने एक्सेसरीज को काफी कम रखा। एयरपोर्ट पर वह अपने बालों को पीछे बांधकर पोनीटेल में नजर आईं और कंधे पर एक ऑलिव ग्रीन कलर का बैग लिया हुआ था। यह लुक आरामदायक होने के साथ-साथ काफी स्टाइलिश भी था।

वहीं दूसरी तस्वीरों और वीडियो क्लिप्स में सारा इसी सूट के साथ खुले बालों में नजर आईं। उनके माथे पर वही बड़ी लाल बिंदी थी और कानों में गोल्डन ईयररिंग्स पहने हुए थे। हाथों में हल्की चूड़ियों ने उनके लुक में एक परफेक्ट देसी टच जोड़ दिया। हल्का मेकअप और चेहरे की नेचुरल चमक उनके इस अंदाज को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी।

सारा का यह पूरा लुक उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो सिंपल और कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद करते हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि खूबसूरत दिखने के लिए हमेशा महंगे ब्रांड्स, हैवी ज्वेलरी या डिजाइनर आउटफिट की जरूरत नहीं होती। सही रंगों का चुनाव, हल्की एक्सेसरीज और छोटी-छोटी चीजों के इस्तेमाल से भी एक साधारण लुक को खास बनाया जा सकता है।