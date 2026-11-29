मनोरंजन

आजकल सोशल मीडिया सिर्फ रील बनाने के लिए नहीं, बल्कि काम मांगने का जरिया भी बन गया है। अभिनेता शरद कपूर ने जब इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर यह विनती की कि उन्हें 'पैसा नहीं... काम चाहिए', तो फिल्म इंडस्ट्री से उनके पास फोन आने लगे। वह इंटरनेट मीडिया की पहुंच देखकर हैरान हैं कि इंटरनेट मीडिया की पहुंच इतनी ज्यादा है। शरद कपूर ने बताया कि वह एक समय फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर न्यूयॉर्क चले गए थे, लेकिन वहां अभिनय के बिना उनका मन नहीं लगा। जब वह वापस आए, तो यहां काम करने का तरीका काफी बदल चुका था। उन्होंने कुछ पुराने दोस्तों से बात की थी, लेकिन वह तनावग्रस्त थे। अब बात करने में आसानी है।

शरद कपूर हिंदी और बंगाली फिल्मों और टेलीविजन में काम करने वाले एक अभिनेता हैं, जिन्होंने 1994 में 'मेरा प्यारा भारत' से डेब्यू किया था और 'जय हो' व 'लक्ष्य' जैसी फिल्मों में नजर आए थे।

डिजिटल गुहार और इंडस्ट्री का बदलता तरीका

फिल्म जगत में कास्टिंग एजेंसियां हमेशा से कलाकारों और मेकर्स के बीच एक पुल का काम करती आई हैं। लेकिन अब इंटरनेट वह खिड़की बन गया है जिससे कलाकार सीधे पूरी इंडस्ट्री से संवाद कर सकते हैं। इस रास्ते को अपनाने वालों की लिस्ट लंबी है; नीना गुप्ता, अचिंत कौर, नफीसा अली, करण पटेल, हेमंत खेर और सिकंदर खेर जैसे कई कलाकारों ने खुलकर काम मांगा है। यहां तक कि सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ, संजय मिश्रा और अनुपम खेर जैसे दिग्गजों ने भी कभी न कभी काम मांगा है, हालांकि उनमें से कई ने सीधे फिल्मकारों के दरवाजे खटखटाने का रास्ता चुना था।

अभिनेत्री अचिंत कौर ने पिछले साल एक वीडियो साझा कर काम मांगा था। उनका मानना है कि आज के दौर में इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करना एक जरूरत है। अचिंत के मुताबिक, इंडस्ट्री में नए होने के समय उन्होंने लोगों के पास जाकर काम मांगा था, लेकिन अब इंटरनेट ने इस प्रक्रिया को आसान कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह तरीका उन लोगों को याद दिलाने के लिए जरूरी है जो शायद यह समझ रहे हों कि उन्होंने काम करना छोड़ दिया है।

अचिंत के लिए यह फैसला काफी तर्कसंगत था क्योंकि अपनी मां की बीमारी के कारण वह तीन-चार साल तक काम नहीं कर पाई थीं। इस बीच एक सीरीज के लिए बात हुई थी लेकिन वह बन नहीं पाई और तब तक वह दूसरे ऑफर्स ठुकरा चुकी थीं। जब वह वापस आईं, तो कास्टिंग डायरेक्टर्स का दौर शुरू हो चुका था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दोबारा शुरुआत कैसे करें। हालांकि कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि वह इस तरह काम क्यों मांग रही हैं, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की क्योंकि यह इंडस्ट्री संपर्क और संवाद पर चलती है। उनका यह वीडियो एक तरह से उनका खुद का पीआर था, जिससे उन्हें नए लोगों से मिलने और फोन आने में मदद मिली।

फायदे, नुकसान और स्टार किड्स का संघर्ष

किरण खेर के बेटे और अभिनेता सिकंदर खेर ने साल 2020 में इंटरनेट पर लिखा था कि उन्हें काम चाहिए। सिकंदर का कहना है कि उनके माता-पिता ने उनके लिए कहीं भी सिफारिश नहीं की, इसलिए वह केवल अपनी बात लोगों के सामने रख सकते थे। आज वह काफी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि सिर्फ इंटरनेट से काम नहीं मिलता; इसके बाद अपनी काबिलियत के दम पर डटे रहना पड़ता है। उनके मुताबिक, काम देने वाले मेहनती लोगों को ढूंढते हैं और खुद पर भरोसा रखना जरूरी है कि एक दिन मौका जरूर मिलेगा।

वहीं, नीना गुप्ता ने जब इंटरनेट पर काम मांगा, तो उन्हें वहां से तुरंत कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। उन्हें पहचान 'बधाई हो' फिल्म से मिली थी। यह दिखाता है कि डिजिटल गुहार हमेशा तुरंत नतीजे नहीं देती।

जब डिजिटल गुहार पड़ी उल्टी

हर किसी के लिए यह रास्ता फायदेमंद नहीं रहा। 'स्कैम 1992 – द हर्षद मेहता स्टोरी' के अभिनेता हेमंत खरे ने साल 2023 में काम मांगा था और तब उन्हें लगा था कि इसमें शर्म कैसी। लेकिन अब वह इसे एक गलत फैसला मानते हैं। हेमंत का कहना है कि उस समय उनके पास काम की कमी से ज्यादा खाली समय की समस्या थी। टीवी में काम करने की वजह से उन्हें व्यस्त रहने की आदत थी और स्कैम सीरीज के बाद एक-दो महीने खाली होने के कारण उन्होंने अपनी उपलब्धता के बारे में पोस्ट किया था।

समस्या तब आई जब लोगों ने उस पोस्ट को इस तरह पेश किया जैसे उनके पास बिल्कुल काम नहीं है। हेमंत के मुताबिक, उस पोस्ट से उन्हें एक भी काम नहीं मिला। इस अनुभव के बाद उन्होंने कई लोगों को सलाह दी कि सार्वजनिक तौर पर काम न मांगें क्योंकि इससे आपकी इमेज पर उल्टा असर पड़ सकता है। उन्होंने इंडस्ट्री का एक अजीब नियम साझा किया कि यहां जिसके पास काम होता है, उसे और काम मिलता है। लेकिन अगर कोई यह कह दे कि उसे काम चाहिए, तो लोग मान लेते हैं कि वह पूरी तरह खाली है, जो एक कलाकार के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

तो भाई, सोशल मीडिया पर 'Help' लिखना आसान है, पर क्या यह आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ा रहा है या घटा रहा है? आपका क्या ख्याल है, क्या काम मांगना बेबसी है या स्मार्ट नेटवर्किंग?