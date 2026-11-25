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आजकल फिल्मों और टीवी शोज में रोमांस और इंटीमेसी दिखाना आम बात हो गई है, लेकिन पाकिस्तानी इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर खलील उर रहमान को ये बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने पाकिस्तानी शोज में दिखाए जाने वाले बोल्ड कंटेंट पर खुलकर ऐतराज जताया है। उनका मानना है कि स्क्रीन पर कहानी को सबसे ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए और बोल्ड कंटेंट से बचना चाहिए।

एक लेटेस्ट पॉडकास्ट में खलील उर रहमान से पूछा गया कि पर्दे पर खुलेआम पप्पियां और झप्पियां भी दिखाई जा रही हैं... इस पर उनका क्या कहना है। इस पर डायरेक्टर ने साफ-साफ कहा, “वो चीज नहीं होनी चाहिए।” उनके मुताबिक कॉन्सेप्ट पर बात होनी चाहिए और जो हो रहा है व जो होना चाहिए, दोनों को मिलाकर सीन बनाना ही ड्रामा कहलाता है।

रहमान का दावा है कि उनके ड्रामों में फिजिकल इंटीमेसी दिखाए बिना भी इमोशंस के जरिए सबकुछ समझ आ जाता है, और यही सही तरीका है।

खलील उर रहमान पाकिस्तानी सिनेमा के पॉपुलर निर्देशक, कवि और गीतकार हैं और लॉलीवुड में उनका बड़ा नाम है। वे अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक्ट्रेसेस के बोल्ड आउटफिट पहनने पर अपनी नाराजगी जताई थी। उनका कहना था कि उनके सेट पर किसी भी एक्ट्रेस को बोल्ड और रिवीलिंग कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है। अब देखना ये है कि खलील साहब के इस 'नो इंटीमेसी' वाले फ़रमान पर इंडस्ट्री वाले क्या रिएक्शन देते हैं! क्या आप उनकी बात से सहमत हैं?