मनोरंजन

वीकेंड का प्लान सेट करने वालों के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट की भरमार है। इस हफ्ते कुछ ऐसी फिल्में रिलीज हो रही हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की थी और अब वे आपके घर के स्क्रीन पर आने वाली हैं। सस्पेंस, रोमांस, साइंस फिक्शन और भक्ति जैसे हर मूड के लिए यहाँ कुछ न कुछ है।

सस्पेंस और थ्रिलर का तड़का

अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर बनकर लौट आए हैं। मशहूर थ्रिलर फ्रेंचाइजी का हिंदी भाषा में आखिरी पार्ट 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' अब ओटीटी पर आ चुका है। इस फिल्म में विजय के पुराने राज खुलने का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि जांच करने वालों को कुछ नए सबूत मिले हैं, जो सालों पुराने सच को बेनकाब कर सकते हैं। अब देखना यह है कि विजय अपने परिवार को बचाने के लिए कौन सी नई चाल चलता है। इस फिल्म में तब्बू, श्रिया सरन और जयदीप अहलावत भी अहम किरदारों में नजर आएंगे।

वहीं, ड्रामा और सस्पेंस के शौकीनों के लिए 'द हंटिंग वाइव्स' का दूसरा सीजन आ रहा है। इस बार सोफी और मार्गो की कहानी आगे बढ़ेगी। सीजन की शुरुआत में तो ये दोनों एक-दूसरे के खिलाफ नजर आएंगी, लेकिन जल्द ही कुछ नए दुश्मन और पुराने राज इन्हें फिर से साथ आने पर मजबूर कर देंगे।

सुपरहीरो और साइंस फिक्शन की दुनिया

स्पाइडर-मैन फैंस के लिए 'स्पाइडरमैन: ब्रैंड न्यू डे' एक बड़ा तोहफा है, जिसमें टॉम हॉलैंड फिर से पीटर पार्कर के रोल में दिखेंगे। कहानी डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू के चार साल बाद की है, जिसकी वजह से दुनिया पीटर पार्कर की असली पहचान भूल चुकी है। इसी बीच पीटर को अपने अंदर कुछ अजीब और दर्दनाक बदलाव महसूस होने लगते हैं।

सुपरहीरो लवर्स के लिए 'सुपरगर्ल' भी रिलीज होगी। यह कहानी कारा जोर-एल की है, जो अपने कुत्ते क्रिप्टो के साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर निकलती है। इस सफर में उसकी मुलाकात रूथये नाम की लड़की से होती है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहती है। रूथये के परिवार को 'क्रेम ऑफ द येलो हिल्स' ने मारा था और क्रिप्टो को भी नुकसान पहुंचाया था।

साइंस फिक्शन के शौकीनों के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 'ब्लेड रनर 2099' एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसकी कहानी भविष्य के लॉस एंजिल्स शहर को दिखाती है, जो अब पहले जैसा नहीं रहा। इसमें एक्शन के साथ-साथ ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे।

भक्ति, राजनीति और एनीमे का मेल

अगर आप भक्ति और आध्यात्म की ओर झुकाव रखते हैं, तो 'हनुमान अंश' आपके लिए है। विशाल चतुर्वेदी द्वारा डायरेक्ट की गई यह फिल्म नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी सीख से प्रेरित है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी और अब 27 नवंबर को सोनी लिव पर और 29 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकेगी।

राजनीति और सत्ता की लड़ाई पर आधारित सीरीज 'ढाई चाल' भी इस हफ्ते रिलीज होने वाली है। रितेश शाह द्वारा लिखी गई यह सीरीज नवीन चौधरी के दो उपन्यासों पर आधारित है। इसमें गगन अरोड़ा, अंकित सिवाच, राजेश कुमार और अंजलि तत्रारी नजर आएंगे।

एनीमे लवर्स के लिए 'फूल नाइट' रिलीज होने वाली है, जो कासुमी यासुदा की साइंस फिक्शन पर आधारित है। इसकी कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ सूरज की रोशनी खत्म हो चुकी है और इंसानों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। इस सीरीज के पहले सीजन के सभी 12 एपिसोड एक साथ रिलीज होंगे, जिन्हें जापानी के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी में देखा जा सकेगा।

रोमांटिक कॉमेडी के शौकीनों के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 'क्लैशिंग थ्रू द स्नो' आ रही है। फिल्म की कहानी दो ऐसे लोगों के इर्द-गिर्द है जो एक-दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उनके बीच कॉम्पिटीशन चलता रहता है, लेकिन धीरे-धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं।

तो बताइए, आप सबसे पहले कौन सा बटन दबाने वाले हैं—सस्पेंस वाला या रोमांस वाला?