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ओम पुरी की पहली पत्नी, लेखिका और फिल्ममेकर सीमा कपूर इन दिनों अपने नए उपन्यास और फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने दैनिक भास्कर से बातचीत में ओम पुरी के साथ अपने रिश्ते से जुड़े कुछ अनसुने किस्से, अपने भाइयों रंजीत कपूर और अन्नू कपूर के साथ बचपन की यादें, और अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है। उनका उपन्यास 'साढ़े पांच पतियों वाली शीला मामी' लगभग पूरा हो चुका है, वहीं उनकी फिल्म 'पतंग' को NFDC ने को-प्रोडक्शन के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके सिलसिले में सीमा कपूर जल्द ही गोवा जाने वाली हैं।

ओम पुरी का 'लव लेटर' या ₹20 का सरप्राइज़?

सीमा कपूर ने ओम पुरी के साथ अपने रिश्ते का एक बेहद दिलचस्प किस्सा साझा किया। यह बात तब की है जब सीमा 16-17 साल की थीं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थीं। वह झालावाड़ से दिल्ली ट्रेन से आती थीं। उनके बड़े भाई रंजीत कपूर दिल्ली में रहते थे। एक बार ओम पुरी साहब भी उनके घर आए हुए थे। रंजीत भाई ने ओम पुरी से सीमा को अजमेरी गेट बस स्टैंड तक छोड़ने को कहा। बस में बैठने के बाद ओम पुरी साहब ने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। सीमा ने बताया कि उस दौर में हाथ मिलाने का चलन नहीं था, इसलिए उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट हुई। जब उन्होंने हाथ बढ़ाया, तो उन्हें उसमें कोई कागज महसूस हुआ। बस चल पड़ी और सीमा पूरे रास्ते परेशान रहीं कि उस कागज में क्या लिखा होगा। मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे — कभी डर लगता, तो कभी लगता कि कहीं वह कोई प्रेम पत्र तो नहीं!

करीब तीन घंटे बाद जब वह अलीगढ़ पहुँचीं और उस कागज को खोला, तो उसमें 20 रुपए का एक नोट था। सीमा ने बताया कि उस समय 20 रुपए भी एक बड़ी रकम होती थी और आज के बच्चों को शायद यह बात समझ न आए, लेकिन उस दौर में किसी का हाथ पकड़ना भी बड़ी बात मानी जाती थी। वाकई, ये किस्सा सुनकर हमारी भी हंसी नहीं रुकी! कौन सोच सकता था कि 'लव लेटर' में पैसों का सरप्राइज़ मिलेगा?

ओम पुरी से रिश्ता: 11 साल का सफर

सीमा कपूर ने बताया कि ओम पुरी ने अपने प्यार का इजहार बहुत बाद में उनके जन्मदिन पर किया था। उनका रिश्ता लगभग 11 साल तक चला, इस दौरान दोनों परिपक्व हुए और जीवन की जिम्मेदारियों को समझा। इस रिश्ते में कई उतार-चढ़ाव आए और कई फैसले लेने पड़े। ओम पुरी की जिस खूबी ने सीमा को सबसे ज्यादा आकर्षित किया, वह थी उनकी दूसरों का ख्याल रखने की आदत। वह बहुत केयरिंग इंसान थे और हर किसी को लगता था कि वह उसका विशेष ध्यान रख रहे हैं, जबकि वह सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे।

भाइयों अन्नू-रंजीत कपूर के साथ शैतानियाँ

बचपन की यादें साझा करते हुए सीमा कपूर ने बताया कि बचपन बहुत खूबसूरत था, लेकिन उनके भाई रंजीत कपूर और अन्नू कपूर उन्हें अपनी टोली में नहीं खिलाते थे। एक बार उनके भाइयों ने खिलौने के ट्रक में रस्सी से एक सिस्टम बनाया था, जिससे ट्रक चलता था। जब सीमा ने खेलने को मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। गुस्से में सीमा ने ब्लेड से उनका पूरा सिस्टम काट दिया और फिर भागकर बाबूजी के पास लेट गईं। बाद में अन्नू भैया जलेबी खिलाने के बहाने सीमा को बाहर ले गए और दोस्तों के साथ मिलकर उनकी पिटाई कर दी। बचपन की ये शैतानियाँ भला कौन भूल सकता है!

अन्नू कपूर बचपन में अपनी बहन की शिकायतें भी खूब करते थे। सीमा ने एक और किस्सा बताया कि 1970 में जब फिल्म 'आन मिलो सजना' आई थी, तो वह राजेश खन्ना की तरह डांस करते हुए 'यहां वहां सारे जहां में तेरा राज है जवानी' गाना गा रही थीं। अन्नू भैया ने माँ से शिकायत की कि वह 'जवानी वाला गाना' गा रही हैं। माँ ने सीमा को दो थप्पड़ लगा दिए! सीमा समझाती रहीं कि गाने में जवानी का मतलब युवा उम्र है, लेकिन माँ ने एक और थप्पड़ लगा दिया। बेचारा बचपन!

सार्थक कहानियों की तलाश में सीमा कपूर

सीमा कपूर ने ओम पुरी को अपनी फिल्म 'मिस्टर कबाड़ी' में निर्देशित भी किया था। उन्होंने बताया कि ओम पुरी चाहते थे कि वह उन्हें अपने काम में शामिल करें। फिल्म में उनके लिए कोई बड़ा किरदार नहीं था, और सीमा उन्हें छोटा रोल नहीं देना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने ओम पुरी के लिए इत्र बेचने वाले सूत्रधार का किरदार बनाया। सेट पर ओम पुरी ने कभी यह महसूस नहीं कराया कि वह एक बड़े कलाकार हैं और सीमा एक नई निर्देशक हैं। वह उनकी बात सुनते थे और निर्देशन पर भरोसा करते थे, जो उनका बड़प्पन था। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद कंटेंट के बारे में सीमा कपूर का कहना है कि वहाँ ज्यादातर थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री और हॉरर जैसी कहानियाँ दिखाई देती हैं। उनकी रुचि अब सार्थक कहानियाँ करने में है, क्योंकि जिंदगी का हर दिन कीमती लगता है। उन्हें पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ना और अपने बचाए हुए गिलहरी चन्नू के साथ खेलना भी खुशी देता है। तो, आगे और भी मजेदार कहानियों का इंतज़ार है हमें! क्या आप भी सीमा कपूर के नए प्रोजेक्ट्स के लिए एक्साइटेड हैं?